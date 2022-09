Taiwanskú zónu protivzdušnej obrany narušil čínsky vojenský dron

Tchaj-pej 6. septembra (TASR) - Čínsky vojenský dron vstúpil do taiwanskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ). Oznámilo to taiwanské ministerstvo obrany, informuje TASR na základe utorkovej správy agentúry AFP.



Bezpilotné lietadlo typu BZK-007 vstúpilo v pondelok do juhozápadného rohu identifikačnej zóny protivzdušnej obrany ostrova spolu s ôsmimi čínskymi bojovými lietadlami, uviedol taiwanský rezort obrany.



Čína za uplynulé dva roky síce zintenzívnila nálety do juhozápadnej oblasti taiwanskej zóny ADIZ, avšak použitie vojenských dronov je výnimočné. Taiwanská armáda tam takéto zariadenie naposledy spozorovala v októbri 2020, teda mesiac po tom, ako začala zverejňovať údaje o frekvencii čínskych výpadov.



Taiwanské ozbrojené sily minulý týždeň prvýkrát zostrelili neidentifikované komerčné bezpilotné lietadlo na malom ostrove neďaleko čínskej pevniny. Dron typu BZK-007 je však väčšie zariadenie, vyrobené čínskou spoločnosťou Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC). Toto bezpilotné lietadlo dokáže vykonávať diaľkové lety a je vybavené sofistikovanejšími prieskumnými zariadeniami.



Napätie v Taiwanskom prielive sa zvýšilo po tom, ako na Taiwan v auguste pricestovala predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová. Čína v reakcii na túto návštevu spustila v okolí Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.



Tchaj-pej zaznamenal tento rok už najmenej 1100 náletov čínskych bojových lietadiel do jeho identifikačnej zóny protivzdušnej obrany.



Rozsah taiwanskej zóny ADIZ, v ktorej môže Taiwan požadovať identifikáciu cudzích lietadiel, je oveľa väčší než jeho vzdušný priestor.