Taiwanský exprezident Ma Jing-ťiou vycestoval na návštevu do Číny

Tchaj-pej 1. apríla (TASR) - Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou začal v pondelok svoju 11-dňovú cestu po Číne, ktorú označil za "cestu mieru". Jej cieľom je podľa neho znížiť napätie medzi oboma stranami Taiwanského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, AFP a Reuters.



Čína považuje Taiwan s demokratickou vládou za súčasť svojho územia, pričom nevylúčila ani použitie sily v rámci svojich snáh o jeho ovládnutie.



Ma je členom opozičnej strany Kuomintang (KMT), ktorá v januári už tretíkrát neuspela v taiwanských prezidentských voľbách. KMT pritom presadzuje dialóg a bližšie vzťahy s Čínou, no odmieta že by bola pročínskou stranou.



Keď bol Ma v rokoch 2008 až 2016 prezidentom zasadil sa o zlepšenie vzťahov s Čínou. Jeho snahy vyústili až do jeho spoločného summitu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý sa konal v roku 2015 v Singapure.



Čína však zintenzívnila tlak vyvíjaný na Taiwan po tom, čo Maa vo funkcii nahradila v roku 2016 Cchaj Jing-wen, ktorá odmieta územné nároky Číny. Napätia sa ešte viac zvýšilo po tohtoročných voľbách na Taiwane, v ktorých zvíťazil niekdajší viceprezident Laj Čching-te. Peking Laja totiž považuje za "nebezpečného separatistu".



"Dúfam, že v čase napätej situácie v prielive dokážem tlmočiť hlas Taiwancov, že milujú mier, dúfajú vo výmenu naprieč prielivom a chcú sa vyhnúť vojne," uviedol Ma pred odletom na letisku Taiwan-Tchao-jüan.



Na otázku novinárov, či sa v Číne stretne aj s prezidentom Si Ťin-pchingom, Ma odpovedal, že by sa rád so svojim "starým priateľom" stretol. Ma ani čínska vláda stretnutie oficiálne nepotvrdili, no tri nemenované zdroje oboznámené s Maovou cestou uviedli, že sa očakáva, že ich stretnutie by sa mohlo uskutočniť budúci pondelok v Pekingu.



Ma sa stal vlani prvým bývalým taiwanským lídrom, ktorý navštívil Čínu. Po tom, čo sa vláda Čínskej republiky vedená KMT v roku 1949 po prehre v občianskej vojne proti čínskym komunistom stiahla na Taiwan, nenavštívil Čínu nijaký taiwanský líder.