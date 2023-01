Taiwanský minister: Čína by mohla zaútočiť na Taiwan v roku 2027

Londýn/Tchaj-pej 18. januára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa môže uchýliť k útoku na Taiwan, aby odvrátil pozornosť od domácich problémov. Uviedol to taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News, informuje TASR.



Šéf taiwanskej diplomacie si myslí, že Peking by mohol na Taiwan zaútočiť v roku 2027. Ostrov preto musí byť veľmi obozretný. Zároveň priznal, že napätie v Taiwanskom prielive bolo vlani oveľa vyššie, ako v predchádzajúcich rokoch.



"Si Ťin-pching v roku 2027 pravdepodobne začne svoje štvrté funkčné obdobie. Ak si za predchádzajúce tri funkčné obdobia nebude môcť nárokovať žiadny úspech vo funkcii, možno bude musieť porozmýšľať nad niečím iným, čo by mohol považovať za svoj úspech alebo svoj odkaz," vysvetlil Wu.



"Ak sa pozriete na súčasnú situáciu v Číne, ekonomika klesá a ľudia nie sú spokojní," dodal. Ak prezident nedokáže zmeniť situáciu doma, možno sa uchýli k použitiu sily alebo vyvolaniu krízy, aby ukázal, že niečo dokázal. "Máme obavy, že Taiwan by sa mohol stať jeho obetným baránkom," povedal minister.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani vojenský zásah na ostrove. Situácia v Taiwanskom prielive je v súčasnosti napätá, pričom čínske lietadlá prakticky denne prenikajú do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ).



Wu v rozhovore uviedol, že súčasný stav, v ktorom má Taiwan vlastnú vládu, ale oficiálne nevyhlásil nezávislosť, "nemusí trvať večne".