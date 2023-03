Taiwanský minister: Honduraská prezidentka si robí ilúzie o Číne

Tchaj-pej 26. marca (TASR) - Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie v nedeľu obvinil prezidentku Hondurasu Xiomaru Castrovú z prechovávania ilúzií o čínskych prísľuboch finančnej pomoci. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie Hondarusu prerušiť diplomatické styky s Taiwanom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Prezidentka Castrová a jej vláda si robia ilúzie o Číne a otázku (o ukončení uznávania Taiwanu) nastolili už počas predvolebnej kampane," uviedol Wu Čao-sie. "Vďaka úsiliu Taiwanu boli vzťahy medzi Taiwanom a Hondurasom na začiatku Castrovej funkčného obdobia stabilné, ale Čína neprestala Honduras lákať," dodal.



Vlády Hondurasu a Číny podľa taiwanského ministra diskutujú o nadviazaní vzťahov a Taiwan sa rozhodol ukončiť vzťahy s Hondurasom, aby "ochránil svoju suverenitu a dôstojnosť".



Honduras v sobotu oznámil, že prerušuje diplomatické vzťahy s Taiwanom. Táto latinskoamerická krajina to uviedla s tým, že uznáva "len jednu Čínu na svete". Honduraské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení dodalo, že "Taiwan je neodňateľnou súčasťou čínskeho územia".



Oznámenie prišlo po tom, čo Taiwan vo štvrtok povolal svojho veľvyslanca v Hondurase späť do Tchaj-peja, aby vyjadril nesúhlas s návštevou honduraského ministra zahraničných vecí Eduarda Enriqueho Reinu v Číne. Honduraská prezidentka Xiomara Castrová minulý týždeň nariadila Reinovi, aby sa ujal nastolenia oficiálnych vzťahov s Čínskou ľudovou republikou. Honduras k tomuto kroku pristúpil po tom, čo tamojšia vláda oznámila, že s Čínou rokuje o výstavbe vodnej elektrárne.



Honduras je už deviatym diplomatickým spojencom, ktorého Tchaj-pej stratil v prospech Pekingu od nástupu taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen do funkcie v máji 2016. Na svete je tak momentálne už iba trinásť krajín, ktoré Taiwan uznávajú.