Taiwanský parlament neschválil ústavnú žalobu na prezidenta
Autor TASR
Tchaj-pej 19. mája (TASR) - Taiwanskí opoziční poslanci sa v utorok neúspešne pokúsili schváliť ústavnú žalobu na prezidenta Lai Čching-teho. Hlasovanie o impeachmente malo skôr symbolický význam, keďže na schválenie bola potrebná dvojtretinová väčšina poslancov a opozícia na to nemala dostatočnú podporu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Lai a jeho Demokratická progresívna strana (DPP) vedú od jeho nástupu do úradu v máji 2024 ostrý konflikt s dvoma opozičnými stranami, ktoré majú parlamente väčšinu kresiel. Poslanci z Kuomintangu (KMT) a Taiwanskej ľudovej strany (TPP) začali proces impeachmentu po tom, ako Lai a premiér Čuo Žung-tchaj odmietli podpísať zákon o prerozdelení financií, ktorý predtým schválil parlament.
Oba tábory sa navzájom obviňujú z porušenia ústavy. Poslanci opozície označili prezidenta za „diktátora“. Poslankyňa DPP Wu S'-jao v pondelok uviedla, že KMT a TPP „koordinujú svoje kroky s vonkajšími nepriateľskými silami s cieľom vyvolávať politické konflikty na Taiwane“.
Na schválenie návrhu ústavnej žaloby na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 poslancov. V tomto prípade návrh podporilo len 56 zákonodarcov a 50 bolo proti.
Kľúčovým bodom sporu medzi vládou a opozíciou je výška výdavkov na obranu ostrova proti potenciálnemu útoku Číny, ktorá tvrdí, že Taiwan je súčasťou jej územia, a hrozí, že ho obsadí.
Lai, ako obhajca suverenity Taiwanu, obvinil Čínu, že je „hlavnou príčinou“ nestability v regióne. KMT, ktorá uprednostňuje užšie vzťahy s touto krajinou a ktorej líderka Čeng Li-wen nedávno navštívila Peking, obviňuje prezidenta z eskalácie napätia medzi Čínou a Taiwanom.
