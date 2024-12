Taiwanský prezident navštívil americký ostrov Guam

Tchaj-pej/Hagatna 5. decembra (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v noci na štvrtok vyzval ostatné demokratické krajiny, aby sa spojili proti autoritárskym praktikám a zabezpečili mier v tichomorskom regióne. Uviedol to počas návštevy ostrova Guam, ktorý je teritóriom Spojených štátov. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Tvárou v tvár autoritárskemu expanzionizmu sa musia všetky podobne zmýšľajúce krajiny a regióny zjednotiť a spolupracovať na ochrane demokracie, mieru a prosperity v Indopacifiku," vyhlásil Laj.



Taiwanský prezident na Guam pricestoval v stredu. Na ostrove sa zastavil v rámci jeho cesty po troch tichomorských štátoch, ktoré stále uznávajú Taiwan - Marshallove ostrovy, Tuvalu a Palau.



Laja počas návštevy Guamu prijala guvernérka ostrova Lou Leon Guerrerová. Taiwanský prezident počas stretnutia vyzdvihol spoločné austronézske korene, ktoré zdieľajú obyvatelia Taiwanu a Guamu. "Taiwan a Guam sú ako rodina. Sme tiež rovnako zmýšľajúcimi partnermi," vyhlásil Laj, ktorého vystúpenie, s vlajkou Taiwanu v pozadí, naživo vysielali taiwanské televízne stanice.



Guerrerová sa poďakovala za obnovenie priamych letov medzi Tchaj-pejom a Guamom. Vyzdvihla taktiež ďalšie možnosti spolupráce medzi ostrovmi, ktoré sú podľa nej "neobmedzené".



USA sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan, hoci s vládou na ostrove prerušili diplomatické styky na začiatku 70. rokov 20. storočia.



Čína, ktorá neuznáva taiwanskú vládu, odsúdila Spojené štáty za to, že Lajovi počas cesty umožnila zotrvať na ich území.



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Čína však opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne.



Prezident Taiwanu telefonoval s predsedom Snemovne reprezentantov USA





Taiwanský prezident Laj Čching-te v stredu telefonoval s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mikeom Johnsonom. Laj je aktuálne na návšteve tichomorských krajín, v rámci ktorej navštívil aj americké ostrovy Havaj a Guam. Agentúru Reuters o tom informovali dva zdroje oboznámené so situáciou, píše TASR.



Kancelárie oboch predstaviteľov telefonát bližšie nekomentovali. Jeden zo zdrojov uviedol, že telefonát by nemal byť dôvodom na to, aby Čína zintenzívnila vojenské zastrašovanie Taiwanu.



Zdroje oboznámené so situáciou predtým pre agentúru Reuters uviedli, že Čína by v reakcii na Lajovu návštevu v USA mohla spustiť nové vojenské cvičenia.



