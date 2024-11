Taiwanský prezident pricestoval do USA na začiatku cesty po Tichomorí

Honolulu 30. novembra (TASR) – Taiwanský prezident Laj Čching-te pricestoval v sobotu do Spojených štátov v úvode týždňovej cesty po tichomorských krajinách, ktorá vyvolala hnev v Pekingu. Ten považuje Taiwan za súčasť územia jednej Číny a stavia sa proti medzinárodnému uznaniu jeho nezávislosti. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Peking sa mimoriadne rozhorčuje najmä nad oficiálnymi kontaktmi medzi Tchaj-pejom a USA, ktoré Taiwan diplomaticky neuznávajú, no sú jeho najdôležitejším podporovateľom a najväčším dodávateľom zbraní.



Laj, ktorý otvorene obhajuje zvrchovanosť Taiwanu a ktorého Peking označuje za "separatistu", je na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu do funkcie v máji.



Na medzinárodnom letisku v Honolulu, hlavnom meste amerického štátu Havaj, pristálo jeho lietadlo ráno miestneho času. Laja privítali zástupkyňa Amerického inštitútu na Taiwane, de facto ambasády USA v ostrovnej krajine, a havajský guvernér Josh Green.



"Je to po prvý raz, čo (taiwanskú) hlavu štátu privítali na letiskovej ploche, na červenom koberci a s kvetmi, čo predstavuje najvyšší štandard zdvorilosti za posledné roky," uviedla prezidentská kancelária v Tchaj-peji.



Laj bude na Havaji dva dni a neskôr strávi jednu noc na americkom teritóriu Guam. Počas cesty navštívi spojencov Taiwanu – Marshallove ostrovy, Tuvalu a Palau. Tie sú jedinými tichomorskými ostrovnými štátmi spomedzi 12 krajín, ktoré stále uznávajú Taiwan. Zvyšné "odlákala" Čína prísľubmi pomoci a investícií, priblížila AFP.