Taiwanský prezident vyzval na zjednotenie proti Číne

Tchaj-pej 30. júla (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v utorok uviedol, že "hrozba zo strany Číny pre ktorúkoľvek krajinu je hrozbou pre celý svet". Na zasadnutí Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC), ktoré sa koná na Taiwane, zdôraznil, že svetové demokracie sa musia zjednotiť proti "autoritárskej expanzii". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čína v posledných rokoch zintenzívnila vojenský a politický tlak na Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia a udržiava takmer každodennú vojenskú prítomnosť rozmiestnením vojnových lodí, stíhačiek a bezpilotných lietadiel v okolí ostrova.



Hoci má Taiwan oficiálne len 12 diplomatických spojencov, posilnil partnerstvá s demokratickými krajinami na celom svete, najmä so Spojenými štátmi, ktoré sú jeho najväčším dodávateľom zbraní, píše AFP.



Laj na summite vyzdvihol 49 zástupcov z 23 krajín a Európskeho parlamentu za to, že sa vydali na cestu do Tchaj-peja, a povedal, že táto delegácia dokazuje dôležitosť a podporu, ktorú majú rôzne krajiny pre Taiwan. "Posielajú demokratickým partnerom na celom svete dôležitý odkaz: demokracia si vyžaduje jednotu a ochranu," povedal.



Zároveň upozornil pred hrozbou zo strany Číny. "Taiwan urobí všetko pre to, aby sa pripojil k demokratickým partnerom, aby udržal záštitu demokracie (a) ochránil demokratické krajiny pred hrozbou autoritárskej expanzie," uviedol Laj.



Taiwanský prezident na summite ďalej dodal, že jeho krajina je ochotná s Čínou viesť dialóg miesto konfrontácie a "uskutočňovať výmeny miesto zadržiavania na základe zásady vzájomnej úcty a dôstojnosti, aby sme znížili konflikty a dosiahli mier a stabilitu".



Laj sa ujal funkcie v máji a Čínou je považovaný za nebezpečného separatistu pre svoju neochvejnú obranu suverenity Taiwanu, ktorý musí byť podľa Laja jednotný pri zabezpečovaní svojej zvrchovanosti budovaním svojich obranných kapacít.