Taiwanský štátny orchester zrušil koncert opernej divy Anny Netrebko

Tchaj-pej 2. marca (TASR) — Taiwanský štátny symfonický orchester zrušil koncert ruskej sopranistky Anny Netrebko, plánovaný na 5. marca. Zdôvodnil to bližšie nešpecifikovaným "verejným záujmom", informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry AP.



Orchester vo vyhlásení ďalej uviedol, že za zakúpené lístky budú vrátené peniaze.



Päťdesiatjedenročná Netrebko sa narodila v Rusku, no žije v rakúskej metropole Viedeň. Do minulého roka patrila k najžiadanejším interpretkám klasickej hudby. Keď sa však odmietla dištancovať od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vo februári 2022 rozhodol o invázii na Ukrajinu, Metropolitná opera v New Yorku s ňou ukončila spoluprácu.



Jej manažér Miguel Esteban v reakcii na rozhodnutie taiwanského symfonického orchestra uviedol, že Netrebko ho komentovať nebude.



Netrebko má v marci vystúpiť na koncertoch v Hongkongu a Tokiu a v júni by mala otvoriť 100. opernú sezónu v amfiteátri vo Verone.