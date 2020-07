Taiwanský vyslanec musel pre politické prekážky opustiť Hongkong

Tchaj-pej 17. júla (TASR) - Taiwan v piatok oznámil, že jeho vyslanec z Hongkongu sa z dôvodu "zbytočných politických prekážok" vrátil do vlasti. Podľa taiwanských médií totiž odmietol podpísať propekinské vyhlásenie, informovala agentúra AFP.



Diplomat Kao Ming-cchun bol "nútený vrátiť sa na Taiwan, keďže hongkonská strana porušila dohodu a vytvorila úplne zbytočné politické prekážky", uviedol hovorca taiwanskej Rady pre vzťahy s pevninskou Čínou (MAC). Nespresnil však, o aké prekážky ide.



Taiwanský on-line spravodajský kanál Up Media uviedol, že pri pokuse o obnovenie víz odmietol Kao podpísať vyhlásenie, podľa ktorého je Taiwan súčasťou "jednej Číny".



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen nesúhlasí s myšlienkou "jednej Číny" a svoju krajinu považuje za demokratický ostrov a de facto nezávislú.



Peking však Taiwan považuje za svoje územie a dokonca prisľúbil, že sa ho jedného dňa v prípade potreby zmocní. Od Cchajinho zvolenia do funkcie prezidentky v roku 2016 Čína na Taiwan zvýšila hospodársky, diplomatický i vojenský nátlak.



Vzťahy medzi Taiwanom a Čínou ešte viac komplikuje nový bezpečnostný zákon pre územie Hongkongu, ktorý pekinská vláda schválila minulý mesiac.



Čína napríklad nesúhlasí s rozhodnutím taiwanskej vlády na zriadenie špecializovaného úradu, ktorý má pomôcť Hongkončanom, ak by v súvislosti so zavedením novej právnej normy chceli mesto opustiť.