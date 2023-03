Tajani: Ak sa nepomôže Tunisku, Európe hrozí obrovský prílev migrantov

Miláno 24. marca (TASR) - Európe hrozí, že zažije "desiatky, možno stovky tisíc" migrantov zo severnej Afriky, ak sa Tunisku čoskoro neposkytne hospodárska pomoc. V piatok to uviedol taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Tunisko naliehavo potrebuje pomoc. Nemôžeme strácať čas," povedal Tajani v rozhovore pre stanicu RAI. "Riskujeme, že sa cez Stredozemné more budú plaviť desiatky, možno stovky tisíc ľudí," varoval.



Rozhovory o uvoľnení pôžičky medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Tuniskom sú už mesiace pozastavené, pričom Spojené štáty požadujú od prezidenta Kaísa Saída okrem iného rozsiahle reformy.



Tajani povedal, že v pondelok navrhol ministrom zahraničných vecí členských krajín EÚ rozdeliť finančnú pomoc na splátky, pričom prvá platba by sa uvoľnila okamžite. Uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov bude spojené s pokrokom v reformách.



Taliansko od začiatku tohto roka prijalo viac ako 20.000 migrantov. Väčšina prichádza do Európy cez severnú Afriku z krajín subsaharskej Afriky.



Podľa údajov OSN najmenej 12.000 z migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Talianska, vyplávalo z Tuniska. V roku 2022 ich v rovnakom období bolo 1300.