Tajani chce zlúčiť posty šéfov Európskej komisie a Európskej rady

Brusel 17. júna (TASR) - Šéf Európskej komisie (EK) by mal zastávať aj post predsedu Európskej rady. Navrhuje to bývalý predseda Európskeho parlamentu a v súčasnosti europoslanec Antonio Tajani. Svoje myšlienky predstavil na stredajšom podujatí venovanom Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) v Ríme. TASR prináša týždenný súhrn udalostí okolo CoFoE.



Tajani zároveň vyzval na prechod na väčšinové hlasovanie v Rade EÚ a žiadal udeliť Európskemu parlamentu skutočnú zákonodarnú moc, keďže podľa neho ide o jediný parlament na svete, ktorý ňou nedisponuje. Ako pripomenul, to si bude vyžadovať zmeny v základných zmluvách EÚ.



Po roku občianskych a politických diskusií o budúcnosti EÚ je nevyhnutné poskytnúť Európanom konkrétne opatrenia, na ktoré vyzvala Konferencia o budúcnosti Európy. Vo štvrtok sa na tom zhodli predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Christa Schwengová a podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuicová.



"Bolo prijatých 49 návrhov na základe odporúčaní občanov a po príspevkoch všetkých zainteresovaných strán. Zahŕňajú mnoho výhľadových cieľov, ako napríklad explicitné splnomocnenie EHSV ako sprostredkovateľa a garanta aktivít participatívnej demokracie," uviedla Schwengová vo vyhlásení pre médiá.



Európska komisia v piatok popoludní objasnila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok Konferencie o budúcnosti Európy. Komisia sa domnieva, že na to, aby bolo hodnotenie návrhov dôveryhodné, treba rešpektovať to, čo sa navrhuje – bez akéhokoľvek prehodnocovania alebo výberu z predložených návrhov. To je uvedené aj v prílohe k oznámeniu EK. Celkom 49 návrhov je rozdelených do rovnakých tematických oblastí, ktoré vybrala CoFoE, pričom pre každú oblasť je uvedené hodnotenie EK.



V prílohe sú uvedené štyri kategórie odpovedí: existujúce iniciatívy, ktoré sa už zaoberajú návrhmi občanov (napríklad európsky zákon o klíme); tie, ktoré už navrhla EK a ktoré posudzujú Európsky parlament a Rada EÚ (napríklad Nový pakt o azyle a migrácii); plánované legislatívne návrhy; úvahy konferencie (napríklad nový zákon EÚ o slobode médií) a nakoniec úplne nové iniciatívy alebo oblasti práce inšpirované návrhmi občanov, ktoré patria do kompetencie eurokomisie (napríklad otázky súvisiace s duševným zdravím).



Prvý súbor nových návrhov EK bude predstavený v septembri v Štrasburgu na pôde europarlamentu počas prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Pôjde o súbor návrhov, ktoré budú zahrnuté do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky, potvrdil to aj slovenský predseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.



Európska komisia čoskoro predstaví návrh nových pravidiel používania pesticídov v Európskej únii. Oznámila to eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová na pondelkovom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, pričom sa odvolala aj na požiadavky, ktoré vzišli z Konferencie o budúcnosti Európy.



Ako zdôraznila Kyriakidisová, cieľom nie je zakázať pesticídy, ale obmedziť ich nadužívanie a používanie tam, kde sú dostupné iné alternatívy.