Tajani dúfa, že Rubiova návšteva v Ríme môže upokojiť vzťahy s USA
Rokovania Tajaniho s Rubiom sa týkali vojny s Iránom a jej dôsledkov pre Libanon, ako aj situácie vo Venezuele a na Kube.
Autor TASR
Rím 8. mája (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok po stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom zdôraznil silné transatlantické väzby a vyjadril nádej, že Rubiova návšteva pomohla upokojiť napätie vo vzťahoch medzi spojencami po sporoch okolo vojny USA a Izraela proti Iránu. Informovali o tom agentúry AP a ANSA.
„Som presvedčený, že Európa potrebuje Ameriku — a Taliansko potrebuje Ameriku —, ale aj Spojené štáty potrebujú Európu a Taliansko,“ vyhlásil Tajani.
Tajani zároveň potvrdil, že Taliansko je po dosiahnutí trvalého prímeria s Iránom pripravené nasadiť svoje námorníctvo na odmínovanie Hormuzského prielivu.
Zdôraznil aj význam prítomnosti amerických vojakov v Európe pre alianciu NATO. Trump totiž nedávno pohrozil stiahnutím ďalších amerických vojakov z Európy vrátane Talianska a Španielska.
Okrem Tajaniho sa Rubio v piatok v Ríme stretol aj s premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Vzťahy medzi Washingtonom a Rímom v posledných týždňoch poznačili spory o clá, obrannú spoluprácu či vojnu proti Iránu. Prezident USA Donald Trump kritizoval aj pápeža Leva XIV. za jeho nesúhlas s vojnou a ostro sa vyjadril aj na adresu Meloniovej, ktorá sa pápeža zastala a americko-izraelské bombardovanie v Iráne označila za „nezákonné“.
Trump následne obvinil Meloniovú z nedostatku odvahy a kritizoval ju za rezervovaný postoj k podpore USA vo vojne. Meloniová bola do tejto roztržky považovaná za jedného z Trumpových najbližších spojencov v Európe. Americký prezident však najnovšie otvorene priznáva, že ich vzťahy ochladli.
Rubio vo štvrtok absolvoval vo Vatikáne rokovania s pápežom Levom XIV. a štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že diskusie sa týkali úsilia o dosiahnutie trvalého mieru na Blízkom východe a potvrdili „silné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Svätou stolicou“.
