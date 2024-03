Tajani: Mier si niekedy vyžaduje použitie sily

Rím 22. marca (TASR) – Na Ukrajine je na dosiahnutie mieru potrebné použitie sily, vyhlásil v piatok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Želal by som si, aby Európska rada bola radou mieru, aby študovala všetky užitočné stratégie na dosiahnutie mieru a rozhodovala o nich, či už na Ukrajine, aj v Gaze a Červenom mori," vyhlásil Tajani v televízii Rai 3. "Na to, aby sme to dosiahli, je však niekedy potrebné použiť aj silu," dodal.



"Ukrajine musíme pomôcť, aby sme zabránili víťazstvu Ruska, pretože Moskva porušila medzinárodné právo. Nemôžeme dopustiť, aby vládlo právo silnejšieho," vyhlásil.



"Ukrajine preto musíme pomôcť zasadnúť za mierový stôl. Ak Kyjev prehrá, už žiadny mierový stôl nebude," uzavrel Tajani.



Európski lídri vo štvrtok v rámci širších diskusií o obrane a financovaní vojenských operácií Ukrajiny schválili pridelenie troch miliárd eur zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Kyjev.