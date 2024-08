Tajani nebude vo vláde presadzovať zmenu zákona o občianstve

Rím 25. decembra (TASR) - Zmena zákona o občianstve, podľa ktorého by sa by deti prisťahovalcov mohli stať talianskymi občanmi pred dovŕšením plnoletosti "je naša predstava o spoločnosti, ale nie je to vládna priorita". V nedeľu to povedal minister zahraničných vecí Antonio Tajani, líder koaličnej strany Forza Italia (FI). TASR informuje podľa agentúry ANSA.



Tajani sa touto zmenou pokúša zmierniť koaličné napätie voči strane premiérky Giorgie Meloniovej Bratia Talianska (FdI) a predovšetkým strane Liga ministra dopravy Mattea Salviniho, ktorá sa rozhodne postavila proti takejto reforme.



V súčasnosti môžu deti imigrantov, ktoré sa narodili v Taliansku požiadať o občianstvo až po dovŕšení 18 rokov, prípadne ho získajú spolu s rodičmi.



Otázka občianstva pre deti imigrantov sa dostala do popredia po víťazstve talianskeho ženského volejbalového tímu na olympijských hrách v Paríži, kde sú takmer všetky hráčky deti migrantov.



"Zásada 'ius scholae' je našou víziou spoločnosti a Talianska, nie je to priorita vlády. Hovoríme, čo si o tejto otázke myslíme," povedal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Tajani v rozhovore pre noviny L'Arena vo Verone.



"Sme lojálni (voči vládnej koalícii), ale musíme sa pozrieť aj na zmenu Talianska a ako stredopravica nesmieme nechať niektoré témy len tak ľavici," povedal.



Reforma zákona podľa zásady 'ius scholae' by umožnila deťom prisťahovalcov získať občianstvo, ak sa v krajine nepretržite legálne zdržiavajú a navštevujú školu najmenej päť rokov. Podľa údajov talianske štatistického úradu žije v krajine asi 900.000 mladistvých a detí bez talianskeho občianstva a zmena by pomohla asi tretine z nich.



Umiernená ľavica v parlamente potvrdila, že je otvorená kompromisu s FI pri príprave zákona o občianstve na základe zásady "ius scholae", hoci uprednostňuje právnu zásadu "ius soli" (dieťa má automatické právo na občianstvo štátu, na ktorého území sa narodilo). Táto zásada platí napríklad v USA.