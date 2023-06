Tajani: Neprítomnosť vagnerovcov ruskú armádu určite neposilní

Rím 26. júna (TASR) - Neprítomnosť žoldnierskej Vagnerovej skupiny ruskú armádu určite neposilní, uviedol v pondelok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



"Sledujeme vývoj situácie v Rusku, hoci, samozrejme, nie je našou zodpovednosťou do nej zasahovať," povedal Tajani po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné záležitosti v Luxemburgu.



Šéf vagnerovcov Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že im nariadil vrátiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



To, či tieto udalosti budú mať vplyv na ukrajinskú protiofenzívu, závisí podľa Tajaniho na situácii. "Neprítomnosť vagnerovcov však ruskú armádu určite neposilní," uviedol.



Víkendové udalosti spojené so vzburou sú aj jednou z tém pondelňajšieho zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ, ku ktorým sa prostredníctvom videolinku pripojí aj ukrajinský šéf diplomacie Dmytro Kuleba.