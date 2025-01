Tajani: Nový sýrsky líder sľubuje zastavenie nelegálnej migrácie

Damask 10. januára (TASR) - Taliansko je ochotné fungovať ako sprostredkovateľ v rámci budovania vzťahov Európskej únie so Sýriou, kde došlo v decembri k zvrhnutiu režimu dlhoročného autoritárskeho prezidenta Bašára Asada. Povedal to taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý bol v piatok v Sýrii na oficiálnej návšteve, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Taliansko je pripravené zohrať svoju úlohu v rámci podpory reformného procesu v Sýrii," povedal v piatok Tajani po tom, ako sa v Damasku stretol s novým sýrskym lídrom Ahmadom Šarom, vodcom islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá bola na čele ofenzívy vedúcej k decembrovému zvrhnutiu Asada.



Šara údajne Tajanimu povedal, že je pripravený zablokovať "nelegálnu imigráciu" do Európy, informuje agentúra AFP.



"Šara povedal, že je pripravený zablokovať nelegálnu imigráciu a bojovať proti pašerákom drog... (To sú) dva kľúčové záväzky pre Taliansko," uviedol Tajani v libanonskom hlavnom meste Bejrút, kam sa ešte v priebehu piatka presunul zo Sýrie.



Šéf talianskej diplomacie sa v Damasku stretol aj so svojím rezortným kolegom Asadom Hasanom Šíbáním. Povedal mu, že bude pozorne sledovať proces pacifikácie a obnovy Sýrie. Cieľom Talianska je podľa Tajaniho podporiť v Sýrii politický proces, ktorý zaručí základné práva všetkým Sýrčanom vrátane kresťanov.



Tajani je po šéfoch diplomacie Nemecka a Francúzska - Annalene Baerbockovej a Jeanovi-Noëlovi Barrotovi - v poradí tretím ministrom zahraničných vecí EÚ, ktorý pricestoval do Sýrie po zvrhnutí Asadovho režimu. Do Damasku pricestoval po tom, ako vo štvrtok v Ríme rokoval so svojimi európskymi rezortnými kolegami a tiež americkým ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom.