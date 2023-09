Tajani odporučil Talianom, aby išli na letiská v Casablance a Rabate

Rím 9. septembra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani dal v sobotu dobrú radu Talianom v Maroku, zasiahnutom mohutným zemetrasením - majú ísť na letiská v mestách Casablanca a Rabat a pokúsiť sa dostať do lietadiel smerujúcich domov do Talianska. Letisko v marockom Marrákeši je totiž preplnené. Informovala o tom tlačová agentúra ANSA.



Casablanca je prístavné mesto na pobreží Atlantického oceánu na západe Maroka, podobne aj hlavné mesto Rabat.



Tajani uviedol, že v marockých oblastiach postihnutých zemetrasením sa nachádza približne 200 Talianov a že nie sú správy o žiadnych ranených medzi nimi. Minister tiež povedal, že vláda sleduje situáciu "minútu po minúte, overuje osobu za osobou".



Niekoľko talianskych turistov uviazlo po zemetrasení v marockom pohorí Vysoký Atlas, kde sa zemetrasenie vyskytlo, povedala pre agentúru ANSA talianska turistka na dovolenke v Maroku. Je tam s manželom a 15-ročným synom. Otrasy rodinu zastihli, keď bola ubytovaná v hoteli v horách.



"Máme veľké obavy, sme stále pred hotelom v priesmyku Tizi-n-Test a cesta je na oboch stranách zatarasená zosuvom pôdy," opísala situáciu turistka. "Teraz máme namierené do Agadiru, to je našťastie 30 kilometrov dolu svahom, ale musíme sa ponáhľať, lebo začína byť horúco," dodala. Agadir je prístavné mesto na marockom pobreží Atlantického oceánu.



Mohutné zemetrasenie s magnitúdou 6,8 sa vyskytlo v piatok pred polnocou miestneho času v pohorí Vysoký Atlas v strednom Maroku a zasiahlo aj historické, turistami vyhľadávané mesto Marrákeš. Počet obetí na životoch po zemetrasení stúpol na 820 a zranených je najmenej 672 ďalších ľudí, oznámilo v sobotu dopoludnia marocké ministerstvo vnútra. Dodalo, že medzi 672 ranenými má vážne zranenia 205 osôb.



Očakáva sa nárast v počte mŕtvych, keďže záchranári stále prehľadávajú trosky budov a snažia sa dostať do odľahlých oblastí.