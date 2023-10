Tajani prirovnal Hamas k Islamskému štátu a jednotkám Islamský štát

Rím/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok počas návštevy Izraela prirovnal palestínske militantné hnutie Hamas k teroristickej skupine Islamský štát (IS) a k niekdajším nacistickým jednotkám SS. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Hamas je ako IS, ako SS, ako gestapo, robia rovnaké veci, sú to teroristi, vrahovia a využívajú palestínsky ľud ako štít," povedal Tajani pre talianske médiá. "Musíme sa vyhnúť ďalším úmrtiam nevinných," dodal.



Tajani navštívil mesto Netivot na juhu Izraela neďaleko pásma Gazy. Vysvetlil, že touto návštevou chcel preukázať solidaritu Talianska s Izraelom po masívnom víkendovom útoku Hamasu.



Šéf talianskej diplomacie zároveň dúfa, že bude opäť obnovený mier a že reakcia Izraela nespôsobí príliš veľkú tragédiu medzi civilným obyvateľstvom.



"Izrael má právo na sebaobranu a som presvedčený, že bude reagovať primerane a urobí všetko pre to, aby zasiahol iba Hamas," povedal Tajani.



Neočakávaný sobotný útok Hamasu si v Izraeli vyžiadal najmenej 1300 obetí. Palestínske úrady z pásma Gazy hlásili po odvetných leteckých útokoch Izraela vyše 1500 mŕtvych.



Izraelská armáda vyzvala v piatok ráno civilných obyvateľov severnej časti Gazy, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy pred možnou pozemnou ofenzívou. Hamas výzvu na evakuáciu obyvateľstva odmietol a označil ju za súčasť izraelskej propagandy.