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Tajani sa po útokoch na ruské lode v Líbyi obáva rozšírenia vojny
Tajani okrem toho uviedol, že je nutné veľmi pozorne sledovať ruskú prítomnosť v Stredozemnom mori.
Autor TASR
Rím 23. novembra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyslovil v pondelok obavy z rizika rozšírenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou do Stredozemného mora. Vyjadril sa tak po víkendových útokoch na ruské plavidlá v líbyjskom prístave Benghází, ku ktorým sa v pondelok prihlásila Ukrajina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Keď sa začne dialóg o dosiahnutí mieru, vždy dochádza k zintenzívneniu vojenskej činnosti, pretože každý chce ukázať, že má významnú vyjednávaciu pozíciu,“ povedal Tajani. „Je to znepokojujúce, ak ide o pokračovanie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou len niekoľko stoviek kilometrov od Talianska, najmä keďže sa usilujeme o stabilitu v Líbyi,“ tvrdí.
Podľa šéfa talianskej diplomacie by bolo nebezpečné destabilizovať krajinu, ktorá smeruje k dosiahnutiu stability. Vojne v západnej časti Stredozemného mora je podľa jeho slov potrebné zabrániť za každú cenu.
„Je to až príliš blízko na to, aby sme mohli zostať pokojní. Ale dúfajme, že ide iba o ojedinelé incidenty. V každom prípade pracujeme na budovaní mieru a zaistení bezpečnosti a slobody plavby,“ vyhlásil s tým, že je znepokojujúce, že v Líbyi vzniká nové napätie, ktoré si nik neželá.
Tajani okrem toho uviedol, že je nutné veľmi pozorne sledovať ruskú prítomnosť v Stredozemnom mori.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojnovú loď zakotvenú na námornej základni v Benghází na východe Líbye. Následne v nedeľu večer bezposádkové námorné drony zaútočili pri tomto meste na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj o nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní.
„Keď sa začne dialóg o dosiahnutí mieru, vždy dochádza k zintenzívneniu vojenskej činnosti, pretože každý chce ukázať, že má významnú vyjednávaciu pozíciu,“ povedal Tajani. „Je to znepokojujúce, ak ide o pokračovanie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou len niekoľko stoviek kilometrov od Talianska, najmä keďže sa usilujeme o stabilitu v Líbyi,“ tvrdí.
Podľa šéfa talianskej diplomacie by bolo nebezpečné destabilizovať krajinu, ktorá smeruje k dosiahnutiu stability. Vojne v západnej časti Stredozemného mora je podľa jeho slov potrebné zabrániť za každú cenu.
„Je to až príliš blízko na to, aby sme mohli zostať pokojní. Ale dúfajme, že ide iba o ojedinelé incidenty. V každom prípade pracujeme na budovaní mieru a zaistení bezpečnosti a slobody plavby,“ vyhlásil s tým, že je znepokojujúce, že v Líbyi vzniká nové napätie, ktoré si nik neželá.
Tajani okrem toho uviedol, že je nutné veľmi pozorne sledovať ruskú prítomnosť v Stredozemnom mori.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojnovú loď zakotvenú na námornej základni v Benghází na východe Líbye. Následne v nedeľu večer bezposádkové námorné drony zaútočili pri tomto meste na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj o nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní.