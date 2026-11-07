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Tajani sa stal terčom kyberútoku. Meloniová:Je za tým proruská skupina
Minister nespresnil, aké informácie mali byť zverejnené ani kto je za to zodpovedný, domnieva sa však, že stal terčom hackerov pre postoj Talianska k Ukrajine.
Autor TASR
Rím 7. novembra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Antonio Tajani v sobotu oznámil, že sa stal terčom kybernetického útoku a jeho osobné údaje boli zverejnené na tzv. temnom webe (dark web). Premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila solidaritu s ministrom a z úniku obvinila proruských hackerov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Už niekoľko dní kyberzločinci šíria moje osobné údaje na dark webe a snažia sa získať ďalšie informácie, čím v skutočnosti vystavujú mňa a moju rodinu novým hrozbám a zastrašovaniu,“ uviedol Tajani na sieti X. Útočníci sú podľa neho ochotní za podrobnosti zaplatiť.
Minister nespresnil, aké informácie mali byť zverejnené ani kto je za to zodpovedný, domnieva sa však, že stal terčom hackerov pre postoj Talianska k Ukrajine.
„Bránim slobodu suverénneho štátu a jasne sa zasadzujem za demokraciu a nezávislosť národa,“ napísal podpredseda talianskej vlády, ktorá Ukrajine brániacej sa ruskej invázii poskytuje humanitárnu a vojenskú podporu.
Meloniová vo svojom vyhlásení označila snahy o predaj dôverných informácií o vládnych činiteľoch za závažný problém, ktorý treba riešiť s najväčším odhodlaním. Podľa nej bola odhalená „činnosť proruských hackerov“. Tajani zdôraznil, že sa nenechá nijakým spôsobom zastrašiť.
Kybernetický útok podľa AP nasledoval po sérii falošných bombových hrozieb v Európe, ktoré v posledných dňoch spôsobili odklonenie viacerých letov i evakuáciu írskych a britských médií, ako aj po útokoch na chladiace zariadenia v supermarketoch a potravinárskych prevádzkach a prienikoch dronov do vzdušných priestorov krajín NATO.
„Už niekoľko dní kyberzločinci šíria moje osobné údaje na dark webe a snažia sa získať ďalšie informácie, čím v skutočnosti vystavujú mňa a moju rodinu novým hrozbám a zastrašovaniu,“ uviedol Tajani na sieti X. Útočníci sú podľa neho ochotní za podrobnosti zaplatiť.
Minister nespresnil, aké informácie mali byť zverejnené ani kto je za to zodpovedný, domnieva sa však, že stal terčom hackerov pre postoj Talianska k Ukrajine.
„Bránim slobodu suverénneho štátu a jasne sa zasadzujem za demokraciu a nezávislosť národa,“ napísal podpredseda talianskej vlády, ktorá Ukrajine brániacej sa ruskej invázii poskytuje humanitárnu a vojenskú podporu.
Meloniová vo svojom vyhlásení označila snahy o predaj dôverných informácií o vládnych činiteľoch za závažný problém, ktorý treba riešiť s najväčším odhodlaním. Podľa nej bola odhalená „činnosť proruských hackerov“. Tajani zdôraznil, že sa nenechá nijakým spôsobom zastrašiť.
Kybernetický útok podľa AP nasledoval po sérii falošných bombových hrozieb v Európe, ktoré v posledných dňoch spôsobili odklonenie viacerých letov i evakuáciu írskych a britských médií, ako aj po útokoch na chladiace zariadenia v supermarketoch a potravinárskych prevádzkach a prienikoch dronov do vzdušných priestorov krajín NATO.