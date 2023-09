Tajani sa stretol s Baerbockovou; hovorili o spore ohľadom migrantov

Rím 28. septembra (TASR) - Podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí krajiny Antonio Tajani rokoval vo štvrtok so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou uprostred sporu, ktorý vyvolalo rozhodnutie Berlína financovať mimovládne organizácie pracujúce s migrantmi v Taliansku vrátane nemeckej spoločnosti vykonávajúcej záchranné akcie na mori.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok napísala nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, že je "prekvapená", že Berlín prijal toto rozhodnutie bez toho, aby sa skontaktoval s talianskou vládou, informuje tlačová agentúra ANSA.



"Financovanie jednotlivých štátov by sa malo zamerať na štrukturálne riešenia migračnej otázky," povedal Tajani na tlačovej konferencii v Berlíne. "Nikto však nevedie vojnu proti mimovládnym organizáciám," dodal minister. Ten je súčasťou vlády, ktorá prijala pre lode na záchranu migrantov, ktoré prevádzkujú mimovládne organizácie, príslušné nariadenia.



"Nemôžu však byť magnetom pre nelegálnych migrantov, ktorí sa akoby náhodou vždy dostanú do Talianska a nikam inam, pretože je to najbližšie," vyhlásil Tajani.



"Lode mimovládnych organizácií môžu zachraňovať na mori, ale Taliansko sa nemôže zmeniť na miesto, kam všetky mimovládne organizácie privážajú migrantov - sčasti preto, že nechcú prísť do Talianska, ale sa chcú dostať do iných európskych krajín. Z tohto dôvodu je potrebné európske riešenie," dodal.



V súvislosti s "rozdielnymi názormi" oboch krajín na financovanie mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa migrantmi v Taliansku Baerbocková uviedla, že "sme o tom dnes hovorili, pričom sme tak spravili už aj predtým".



Dodala, že napriek týmto rozdielom "v troch prípadoch sa vyplatenie finančných prostriedkov blíži". Baerbocková zdôraznila, že takmer 95 percent zachránených migrantov pri pokuse prekonať Stredozemné more zachraňujú talianske úrady.