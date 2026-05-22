Piatok 22. máj 2026
Tajani: Taliansko chce zohrať vedúcu úlohu v Európe v rámci NATO a EÚ

Na snímke Antonio Tajani. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 22. mája (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok vo Švédsku uviedol, že Taliansko chce hrať vedúcu úlohu v Európe v rámci Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO). Tajani to povedal po príchode na schôdzku šéfov diplomacií NATO do Helsingborgu, informuje TASR podľa správy agentúry ANSA.

„Taliansko chce zohrávať dôležitú úlohu v rámci EÚ a NATO, pretože existuje aj významný záväzok týkajúci sa počtu vojakov nasadených v regióne,“ vyhlásil Tajani.

Taliansko teda zohrá svoju úlohu a bude súčasťou vedenia NATO v Európe,“ dodal.

Šéf talianskej diplomacie tiež vyhlásil, že je v kontakte so svojimi kolegami z Európskej únie ohľadom talianskej žiadosti, aby blok uvalil sankcie na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Bena Gvira za jeho na video natočené ponižovanie aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorých v stredu zadržali v izraelskom prístave Ašdod.

Vo švédskom Helsingborgu sa v piatok končí dvojdňové zasadanie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko na ňom zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.
