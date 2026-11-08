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Tajani: Taliansko na zasadnutí G7 otvorí problematiku kyberútokov
Tajani poznamenal, že v uplynulých dňoch došlo k hybridným incidentom nielen v Európe, ale aj v Južnej Amerike, a krajiny G7 budú rokovať o spoločných iniciatívach na ich potlačenie.
Autor TASR
Rím 8. novembra (TASR) - Taliansky šéf diplomacie Antonio Tajani chce na nadchádzajúcom stretnutí ministrov zahraničných vecí zoskupenia G7 hovoriť o kybernetických útokoch. Minister v sobotu oznámil, že sa stal terčom takéhoto útoku a jeho osobné údaje boli zverejnené na dark webe. Premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila solidaritu s ministrom a z úniku obvinila proruských hackerov. TASR informáciu prevzala z agentúr Reuters a AFP.
„Fancúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot prijal môj návrh zaradiť túto otázku do programu rokovania, takže zajtra a pozajtra o nej budeme diskutovať,“ uviedol Tajani na tlačovej konferencii. „Nachádzame sa v hybridnej vojne. Preto som požiadal krajiny G7, aby túto otázku zaradili do svojich rokovaní,“ vyhlásil.
Tajani poznamenal, že v uplynulých dňoch došlo k hybridným incidentom nielen v Európe, ale aj v Južnej Amerike, a krajiny G7 budú rokovať o spoločných iniciatívach na ich potlačenie.
Ruskú vládu priamo z kybernetických útokov neobvinil. „Povedal som, že hackeri sú proruskí. Nepovedal som, že za to nesie zodpovednosť ruská vláda. Keby som mal dôkaz o zapojení ruskej vlády, povedal by som to,“ dodal.
„Fancúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot prijal môj návrh zaradiť túto otázku do programu rokovania, takže zajtra a pozajtra o nej budeme diskutovať,“ uviedol Tajani na tlačovej konferencii. „Nachádzame sa v hybridnej vojne. Preto som požiadal krajiny G7, aby túto otázku zaradili do svojich rokovaní,“ vyhlásil.
Tajani poznamenal, že v uplynulých dňoch došlo k hybridným incidentom nielen v Európe, ale aj v Južnej Amerike, a krajiny G7 budú rokovať o spoločných iniciatívach na ich potlačenie.
Ruskú vládu priamo z kybernetických útokov neobvinil. „Povedal som, že hackeri sú proruskí. Nepovedal som, že za to nesie zodpovednosť ruská vláda. Keby som mal dôkaz o zapojení ruskej vlády, povedal by som to,“ dodal.