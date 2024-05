Tajani: Ukrajina nemôže používať zbrane od Talianska na území Ruska

Rím 30. mája (TASR) - Taliansko nikdy nevyšle nijakého vojaka na Ukrajinu a zbrane, ktoré Rím dodal Kyjevu, by nemali byť použité na území Ruska. Vyhlásil to vo štvrtok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Všetky zbrane odchádzajúce z Talianska (na Ukrajinu) by mali byť použité v rámci Ukrajiny," uviedol Tajani v rozhovore, ktorý odvysielala televízia RAI.



Taliansko preukazuje za vlády premiérky Giorgie Meloniovej neochvejnú podporu Ukrajine. Rím však nikdy nezverejnil bližšie informácie o svojej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Tajani v rozhovore odmietol možnosť, že by sa bývalý taliansky premiér a niekdajší šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi mohol stať novým predsedom Európskej komisie (EK). "Draghi nie je (oficiálnym) kandidátom a nepatrí do nijakej (európskej) politickej rodiny... Zdá sa mi to, ako komplikovaná záležitosť," uviedol šéf talianskej diplomacie.



O budúcom predsedovi Európskej komisie sa rozhodne po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni.