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Tajani v telefonáte so Sybihom vyjadril obavy z útokov v Líbyi
Šéf talianskej diplomacie vyslovil obavy z rizika rozšírenia vojny do Stredozemného mora už v pondelok počas návštevy Azerbajdžanu.
Autor TASR
Rím 24. novembra (TASR) - Taliansko v utorok opätovne vyzvalo Ukrajinu, aby zabránila rozšíreniu vojny s Ruskom aj do oblasti Stredozemného mora. Uviedlo to v reakcii na víkendové ukrajinské útoky na ruské lode pri líbyjskom meste Benghází. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V súvislosti s útokmi, pri ktorých bola podľa Kyjeva zasiahnutá ruská korveta Merkurij a nákladná loď MV Angara, vyjadril taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani obavy v telefonáte so svojím ukrajinským partnerom Andrijom Sybihom.
„Minister zdôraznil svojmu ukrajinskému náprotivku, aké kľúčové je pre Taliansko naďalej pracovať na tom, aby sa konflikt s Ruskom nerozšíril aj do Stredozemného mora,“ uviedol Tajaniho rezort vo vyhlásení s tým, že je nevyhnutné rešpektovať suverenitu Líbye.
Šéf talianskej diplomacie vyslovil obavy z rizika rozšírenia vojny do Stredozemného mora už v pondelok počas návštevy Azerbajdžanu. Obe strany konfliktu vtedy vyzval, aby sa zdržali útokov v tejto oblasti.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok varoval pred rozšírením rusko-ukrajinského konfliktu do Baltského mora, kde Ukrajina zaútočila na ruskú nákladnú loď vo Fínskom zálive. Pistorius povedal, že Kyjev má právo útočiť na vojenské ciele v Rusku, ktoré slúžia na oslabenie jeho útokov na Ukrajinu, súčasne však nesie osobitnú zodpovednosť.
V súvislosti s útokmi, pri ktorých bola podľa Kyjeva zasiahnutá ruská korveta Merkurij a nákladná loď MV Angara, vyjadril taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani obavy v telefonáte so svojím ukrajinským partnerom Andrijom Sybihom.
„Minister zdôraznil svojmu ukrajinskému náprotivku, aké kľúčové je pre Taliansko naďalej pracovať na tom, aby sa konflikt s Ruskom nerozšíril aj do Stredozemného mora,“ uviedol Tajaniho rezort vo vyhlásení s tým, že je nevyhnutné rešpektovať suverenitu Líbye.
Šéf talianskej diplomacie vyslovil obavy z rizika rozšírenia vojny do Stredozemného mora už v pondelok počas návštevy Azerbajdžanu. Obe strany konfliktu vtedy vyzval, aby sa zdržali útokov v tejto oblasti.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v pondelok varoval pred rozšírením rusko-ukrajinského konfliktu do Baltského mora, kde Ukrajina zaútočila na ruskú nákladnú loď vo Fínskom zálive. Pistorius povedal, že Kyjev má právo útočiť na vojenské ciele v Rusku, ktoré slúžia na oslabenie jeho útokov na Ukrajinu, súčasne však nesie osobitnú zodpovednosť.