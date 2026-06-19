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Tajani zrušil cestu do USA pre výroky Trumpa o premiérke Meloniovej
Trumpove výroky mali podľa Tajaniho za cieľ Meloniovú zosmiešniť.
Autor TASR
Rím 19. júna (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok oznámil, že ruší svoju plánovanú návštevu Spojených štátov pre medializované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, na adresu premiérky Giorgie Meloniovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vážne a urážlivé výroky prezidenta Donald Trump na adresu predsedníčky vlády Giorgie Meloniovej urážajú celé Taliansko,“ uviedol na sociálnej sieti X Tajani, ktorý mal USA navštíviť 21. a 22. júna.
Talianska televízia La7 predtým informovala o dôvodoch tejto reakcie. Keď sa jej spravodajca z Bieleho domu po tohtotýždňovom summite G7 spojil s Trumpom, ten mu povedal, že Meloniová „tak veľmi chcela spoločnú fotografiu“, až napokon súhlasil len preto, že mu jej „bolo ľúto“.
Talianska premiérka na tieto slová reagovala, že Trumpove výroky sú „vymyslené a že je z nich zdesená“. Pre La7 zároveň dodala, že nevie, prečo sa prezident USA takto správa voči svojim spojencom.
Trumpove výroky mali podľa Tajaniho za cieľ Meloniovú zosmiešniť. Počas návštevy sa mal šéf talianskej diplomacie stretnúť aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
„Vážne a urážlivé výroky prezidenta Donald Trump na adresu predsedníčky vlády Giorgie Meloniovej urážajú celé Taliansko,“ uviedol na sociálnej sieti X Tajani, ktorý mal USA navštíviť 21. a 22. júna.
Talianska televízia La7 predtým informovala o dôvodoch tejto reakcie. Keď sa jej spravodajca z Bieleho domu po tohtotýždňovom summite G7 spojil s Trumpom, ten mu povedal, že Meloniová „tak veľmi chcela spoločnú fotografiu“, až napokon súhlasil len preto, že mu jej „bolo ľúto“.
Talianska premiérka na tieto slová reagovala, že Trumpove výroky sú „vymyslené a že je z nich zdesená“. Pre La7 zároveň dodala, že nevie, prečo sa prezident USA takto správa voči svojim spojencom.
Trumpove výroky mali podľa Tajaniho za cieľ Meloniovú zosmiešniť. Počas návštevy sa mal šéf talianskej diplomacie stretnúť aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.