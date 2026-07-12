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Tajfún Bavi zasiahol východ Číny a následne zoslabol na tropickú búrku

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Žena sa snaží udržať dáždnik počas tajfúnu Bavi v Tchaj-čungu na severe Taiwanu v sobotu 11. júla 2026. Foto: TASR/AP

Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Podľa AFP však neboli bezprostredne hlásené žiadne obete alebo veľké škody.

Autor TASR
Peking 12. júla (TASR) - Východné pobrežie Číny zasiahol v noci na nedeľu tajfún Bavi, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku. Úrady v tomto regióne predtým preventívne evakuovali približne dva milióny ľudí, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Napriek jeho zoslabnutiu by Bavi mohol priniesť do východnej a severnej Číny dlhotrvajúce a rozsiahle zrážky, varovali meteorológovia.

Búrka najskôr zasiahla pobrežné mesto Jü-chuan v provincii Če-ťiang v sobotu okolo 23.20 h (17.20 h SELČ) s rýchlosťou vetra 144 kilometrov za hodinu a následne sa presúvala ďalej do vnútrozemia.

„V najviac postihnutej oblasti fúkal silný vietor a pršalo, na zemi sa rýchlo tvorili prúdy vody a stromy pri cestách boli vyvrátené,“ informovala štátna televízia CCTV, keď Bavi zasiahla mesto Jü-chuan.

Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Podľa AFP však neboli bezprostredne hlásené žiadne obete alebo veľké škody.

Úrady sa na príchod búrky pripravovali v predstihu a v provincii Če-ťiang obmedzili výučbu, dopravu a vonkajšie aktivity. Celkovo iba v tejto provincii evakuovali viac ako 1,7 milióna ľudí.

Prívalové dažde viedli aj k evakuácii vyše 100.000 ľudí v Pekingu, oznámila vláda. Podľa informácií štátnych médií sa evakuovalo aj viac ako 130.000 ľudí z provincie Fu-ťien a približne 34.000 ľudí z pobrežných a vysokorizikových oblastí Šanghaja.

Bavi skôr v sobotu zasiahol aj severný Taiwan a odľahlé ostrovy na juhozápade Japonska, kde vyvrátil stromy a desaťtisíce ľudí zostali bez elektriny.

V priebehu tohto týždňa zasiahla búrka aj Filipíny, ktoré v dôsledku silných dažďov hlásili viaceré zosuvy pôdy. Počet ich obetí stúpol už na 18, pričom väčšina z nich zomrela na ostrove Mindanao, upozorňuje AFP.
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