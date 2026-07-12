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Tajfún Bavi zasiahol východ Číny a následne zoslabol na tropickú búrku
Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Podľa AFP však neboli bezprostredne hlásené žiadne obete alebo veľké škody.
Autor TASR
Peking 12. júla (TASR) - Východné pobrežie Číny zasiahol v noci na nedeľu tajfún Bavi, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku. Úrady v tomto regióne predtým preventívne evakuovali približne dva milióny ľudí, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Napriek jeho zoslabnutiu by Bavi mohol priniesť do východnej a severnej Číny dlhotrvajúce a rozsiahle zrážky, varovali meteorológovia.
Búrka najskôr zasiahla pobrežné mesto Jü-chuan v provincii Če-ťiang v sobotu okolo 23.20 h (17.20 h SELČ) s rýchlosťou vetra 144 kilometrov za hodinu a následne sa presúvala ďalej do vnútrozemia.
„V najviac postihnutej oblasti fúkal silný vietor a pršalo, na zemi sa rýchlo tvorili prúdy vody a stromy pri cestách boli vyvrátené,“ informovala štátna televízia CCTV, keď Bavi zasiahla mesto Jü-chuan.
Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Podľa AFP však neboli bezprostredne hlásené žiadne obete alebo veľké škody.
Úrady sa na príchod búrky pripravovali v predstihu a v provincii Če-ťiang obmedzili výučbu, dopravu a vonkajšie aktivity. Celkovo iba v tejto provincii evakuovali viac ako 1,7 milióna ľudí.
Prívalové dažde viedli aj k evakuácii vyše 100.000 ľudí v Pekingu, oznámila vláda. Podľa informácií štátnych médií sa evakuovalo aj viac ako 130.000 ľudí z provincie Fu-ťien a približne 34.000 ľudí z pobrežných a vysokorizikových oblastí Šanghaja.
Bavi skôr v sobotu zasiahol aj severný Taiwan a odľahlé ostrovy na juhozápade Japonska, kde vyvrátil stromy a desaťtisíce ľudí zostali bez elektriny.
V priebehu tohto týždňa zasiahla búrka aj Filipíny, ktoré v dôsledku silných dažďov hlásili viaceré zosuvy pôdy. Počet ich obetí stúpol už na 18, pričom väčšina z nich zomrela na ostrove Mindanao, upozorňuje AFP.
Napriek jeho zoslabnutiu by Bavi mohol priniesť do východnej a severnej Číny dlhotrvajúce a rozsiahle zrážky, varovali meteorológovia.
Búrka najskôr zasiahla pobrežné mesto Jü-chuan v provincii Če-ťiang v sobotu okolo 23.20 h (17.20 h SELČ) s rýchlosťou vetra 144 kilometrov za hodinu a následne sa presúvala ďalej do vnútrozemia.
„V najviac postihnutej oblasti fúkal silný vietor a pršalo, na zemi sa rýchlo tvorili prúdy vody a stromy pri cestách boli vyvrátené,“ informovala štátna televízia CCTV, keď Bavi zasiahla mesto Jü-chuan.
Čínske úrady hlásili stovky popadaných stromov, niekoľko zosuvov pôdy či zaplavené oblasti. Podľa AFP však neboli bezprostredne hlásené žiadne obete alebo veľké škody.
Úrady sa na príchod búrky pripravovali v predstihu a v provincii Če-ťiang obmedzili výučbu, dopravu a vonkajšie aktivity. Celkovo iba v tejto provincii evakuovali viac ako 1,7 milióna ľudí.
Prívalové dažde viedli aj k evakuácii vyše 100.000 ľudí v Pekingu, oznámila vláda. Podľa informácií štátnych médií sa evakuovalo aj viac ako 130.000 ľudí z provincie Fu-ťien a približne 34.000 ľudí z pobrežných a vysokorizikových oblastí Šanghaja.
Bavi skôr v sobotu zasiahol aj severný Taiwan a odľahlé ostrovy na juhozápade Japonska, kde vyvrátil stromy a desaťtisíce ľudí zostali bez elektriny.
V priebehu tohto týždňa zasiahla búrka aj Filipíny, ktoré v dôsledku silných dažďov hlásili viaceré zosuvy pôdy. Počet ich obetí stúpol už na 18, pričom väčšina z nich zomrela na ostrove Mindanao, upozorňuje AFP.