Tajfún Bualoi si vo Vietname vyžiadal už 26 obetí
Počasie narušilo leteckú aj železničnú dopravu do vietnamskej metropoly Hanoj, kde boli uzavreté školy a mnoho domov bolo zaplavených.
Autor TASR
Hanoj 30. septembra (TASR) - Počet obetí tajfúnu Bualoi vo Vietname stúpol už na najmenej 26 a ďalších 22 ľudí zostáva nezvestných, informovali v utorok štátne médiá. Tajfún do Vietnamu priniesol silný vietor a prívalové dažde, ktoré na severe krajiny vyvolali povodne, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Počasie narušilo leteckú aj železničnú dopravu do vietnamskej metropoly Hanoj, kde boli uzavreté školy a mnoho domov bolo zaplavených.
„Poveternostné podmienky v Hanoji sa vyvíjajú komplikovaným spôsobom a búrkové dažde ovplyvňujú viditeľnosť a prevádzku,“ uviedla národná letecká spoločnosť Vietnam Airlines.
Štátna železničná spoločnosť Vietnam Railways pozastavila väčšinu svojich služieb medzi Hanojom a Ho Či Minovým Mestom, potvrdil jej predstaviteľ.
Národná meteorologická agentúra informovala, že za posledných 24 hodín spadlo v niektorých častiach Vietnamu viac ako 300 milimetrov zrážok. Varovala tiež pred zosuvmi pôdy a povodňami.
Obce v severnej časti stredného Vietnamu boli zaplavené a nemajú prístup k cestnej sieti ani elektrickej energii. V provincii Nghe An stúpla hladina vody takmer až po strechy domov, ukázali zábery štátnej televízie VTV.
Podľa vietnamskej vlády v dôsledku extrémneho počasia utrpelo zranenia 105 osôb. Viac ako 135.000 domov bolo poškodených, väčšina z nich v provinciách Nghe An a Ha Tinh, a viac ako 25.500 hektárov ryžových polí a iných plodín bolo zaplavených.
