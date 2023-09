Tajfún Haikui spôsobil výpadky elektriny a zranil množstvo ľudí

Tchaj-pej 4. septembra (TASR) - Tajfún Haikui zasiahol Taiwan hustými lejakmi a silným vetrom, 226.000 domácností zostalo bez elektriny a mnoho ľudí utrpelo zranenia. V pondelok to uviedli úrady, informuje TASR podľa agentúry AP.



Podľa Ústredného centra pre núdzové operácie (CEOC) sa Haikui prehnal cez južný Taiwan, v pondelok nadránom bol nad Taiwanským prielivom a smeruje k južným oblastiam Číny.



Silný vietor vyvracal stromy vo východnom a južnom Taiwane a zapríčinil výpadky elektriny. Rýchlosť vetra tajfúnu dosahovala v nedeľu približne 150 kilometrov za hodinu, v nárazoch až okolo 190 kilometrov za hodinu. Živel vyvolal aj zosuvy pôdy a záplavy.



Minister vnútra v pondelok vyzval obyvateľov, aby boli v pohotovosti, pretože v niektorých horských oblastiach môžu nastať po štyroch dňoch hustých lejakov katastrofické záplavy.



Podľa CEOC najmenej 78 ľudí utrpelo zranenia pri nehodách na cestách, vrátane vodičov skútrov a áut, ktorých zasiahli padajúce stromy. Najmenej 226.000 domácností na ostrove zostalo bez elektriny. Počas prechodu tajfúnu Haikui evakuovali približne 8000 obyvateľov a 1916 z nich umiestnili do verejných útočísk, informoval CEOC.



Lokálne počasie na Taiwane bude ovpylvňovať až do utorka rána - CEOC predpokladá, že vtedy zruší varovania pred tajfúnom.