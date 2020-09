Haišen zasiahol J.Kóreu. Spôsobil zosuvy pôdy a výpadky elektriny

Soul 7. septembra (TASR) - Tajfún Haišen zasiahol v pondelok okolo poludnia Južnú Kóreu po tom, ako sa prehnal cez ostrovy v južnom Japonsku. Informovala o tom agentúra AFP.



Tajfún udrel na pevninu v meste Ulsan - ležiacom severne od druhého najväčšieho juhokórejského mesta Pusan - s rýchlosťou vetra do 112 kilometrov za hodinu.



Silný vietor vyvrátil stromy a semafory, spôsobil zosuvy pôdy a prerušenie dodávok elektriny do približne 20.000 domácností po celej krajine. Zrušené boli stovky na desiatich letiskách. Ulice zaplavila voda.



V Japonsku bolo v pondelok ráno ešte približne 500.000 domov na juhozápade regiónu Kjúšu bez elektrickej energie. Zranenia utrpelo 32 ľudí vrátane ženy, ktorá v tme spadla zo schodov, a štyroch ľudí, ktorých porezalo sklo z rozbitých okien evakuačného strediska, informovala verejnoprávna stanica NHK.



V regióne, ktorý sa stále spamätáva zo silných dažďov a záplav z júla, pri ktorých prišlo o život 83 ľudí, evakuovali takmer dva milióny obyvateľov.



Tamojšie úrady hlásili najmenej dvoch mŕtvych, ale nebolo bezprostredne jasné, či ich smrť zapríčinil tajfún.



Tajfún Haišen prichádza len niekoľko dní po tajfúne Maysak, ktorý na Kórejskom polostrove zanechal najmenej dvoch mŕtvych a tisíce ľudí bez prúdu.



Haišen by mal podľa očakávaní v pondelok večer prejsť aj okolo prístavného mesta Čchongdžin na severovýchode Severnej Kórey.



Severokórejské poľnohospodárstvo je mimoriadne zraniteľné nepriazňou počasia a tohtoročné búrky a záplavy vyvolali obavy, pokiaľ ide o chúlostivú potravinovú situáciu v krajine.



Severokórejský vodca Kim Čong-un si v sobotu prezrel pobrežné oblasti zasiahnuté tajfúnom Maysak a nariadil členom strany, aby sa zapojili do odstraňovania následkov.