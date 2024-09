Tajfún Jagi pustoší Vietnam. Vyžiadal si už najmenej 24 životov

Hanoj 9. septembra (TASR) – Najmenej 24 ľudí zomrelo a ďalších 200 utrpelo zranenia v severnom Vietname počas tajfúnu Jagi. Oznámili to v nedeľu miestne úrady s tým, že záchranné a pomocné práce pokračujú. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, píše TASR.



Medzi mŕtvymi sú štyria členovia rodiny, ktorí zahynuli v sobotu ráno po zrútení ich domu, uviedlo oddelenie vietnamského ministerstva obrany pre pátracie a záchranné operácie.



Premiér Pham Minh Chinh zvolal videokonferenciu so zástupcami 26 provincií a miest zasiahnutých tajfúnom, s ktorými hovoril o dôsledkoch. Na stretnutí zaznelo, že poškodených bolo vyše 3000 domov, voda zaplavila 120.000 hektárov ryžových polí a značne škody eviduje aj rybársky sektor. Deň po prechode Jagi nad pevninu so silným vetrom a prudkými dažďami pretrvávali v častiach krajiny výpadky elektriny.



Tajfún Jagi vyčíňal vo Vietname takmer 15 hodín. V nedeľu ráno zoslabol na tropickú tlakovú níž. Predtým zasiahol Filipíny, kde si vyžiadal najmenej 16 životov, a Čínu, kde zomreli najmenej štyria ľudia.