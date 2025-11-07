Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tajfún Kalmaegi si vo Vietname vyžiadal 5 životov

Na snímke škody, ktoré priniesol tajfún Kalmaegi. Foto: TASR/AP

Počet obetí ničivého tajfúnu, ktorý sa predtým prehnal územím Filipín, tak stúpol na najmenej 188.

Hanoj 7. novembra (TASR) - Najmenej päť obetí na životoch si vyžiadal tajfún Kalmaegi, ktorý v piatok zasiahol územie Vietnamu a spôsobil tam rozsiahle škody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Počet obetí ničivého tajfúnu, ktorý sa predtým prehnal územím Filipín, tak stúpol na najmenej 188. Na Filipínach vyvolal ničivé záplavy a tiež po sebe zanechal rozsiahle škody.

Tajfún zasiahol Vietnam v čase, keď sa krajina spamätáva z veľkých povodní spôsobených rekordne výdatnými dažďami.

Vietnamské úrady v piatkových ranných hodinách stále vyhodnocovali škody, ministerstvo životného prostredia však medzičasom potvrdilo päť obetí a najmenej 57 zničených domov.

Takmer 3000 ďalších obydlí malo strhnuté strechy alebo bolo iným spôsobom poškodených, dodal rezort. V dôsledku tajfúnu sa tiež potopilo jedenásť člnov a lodí.

Podľa štátnych elektrární zostalo bez dodávok elektriny 1,6 milióna odberateľov, služby sa však k piatkovému ránu podarilo obnoviť približne tretine z nich.

Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
.

