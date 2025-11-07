< sekcia Zahraničie
Tajfún Kalmaegi si vo Vietname vyžiadal 5 životov
Počet obetí ničivého tajfúnu, ktorý sa predtým prehnal územím Filipín, tak stúpol na najmenej 188.
Autor TASR
Hanoj 7. novembra (TASR) - Najmenej päť obetí na životoch si vyžiadal tajfún Kalmaegi, ktorý v piatok zasiahol územie Vietnamu a spôsobil tam rozsiahle škody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Počet obetí ničivého tajfúnu, ktorý sa predtým prehnal územím Filipín, tak stúpol na najmenej 188. Na Filipínach vyvolal ničivé záplavy a tiež po sebe zanechal rozsiahle škody.
Tajfún zasiahol Vietnam v čase, keď sa krajina spamätáva z veľkých povodní spôsobených rekordne výdatnými dažďami.
Vietnamské úrady v piatkových ranných hodinách stále vyhodnocovali škody, ministerstvo životného prostredia však medzičasom potvrdilo päť obetí a najmenej 57 zničených domov.
Takmer 3000 ďalších obydlí malo strhnuté strechy alebo bolo iným spôsobom poškodených, dodal rezort. V dôsledku tajfúnu sa tiež potopilo jedenásť člnov a lodí.
Podľa štátnych elektrární zostalo bez dodávok elektriny 1,6 milióna odberateľov, služby sa však k piatkovému ránu podarilo obnoviť približne tretine z nich.
Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
