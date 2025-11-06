< sekcia Zahraničie
Tajfún Kalmaegi si vyžiadal už viac než 140 obetí
Autor TASR
Manila 6. novembra (TASR) - Vyčíňanie tajfúnu Kalmaegi a s ním spojené ničivé záplavy si na Filipínach vyžiadali už viac ako 140 obetí, pričom ďalších 127 ľudí je naďalej nezvestných. Vyplýva to z oficiálnych údajov tamojších úradov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Povodne označované za bezprecedentné najviac zasiahli ostrovnú provinciu Cebu, kde rozvodnené rieky strhávali autá, provizórne príbytky aj obrovské prepravné kontajnery. Národný úrad civilnej obrany vo štvrtok potvrdil 114 úmrtí, zatiaľ čo miestne úrady v Cebu evidujú ďalších 28 obetí.
Tajfún postihol takmer dva milióny ľudí a vyhnal z domovov viac ako 560.000 obyvateľov. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil núdzový stav, čo má vláde umožniť rýchlejšie uvoľniť finančnú pomoc a zabrániť prudkému rastu cien potravín, uvádza agentúra AP.
Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim až 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne.
Podľa meteorológov tajfún opäť naberá na sile nad Juhočínskym morom a smeruje k Vietnamu. Očakáva sa, že zasiahne aj Hočiminovo mesto, kde meteorológovia varujú pred vysokým rizikom prívalových záplav.
Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
