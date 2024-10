Tajfún Krathon by mal na pobrežie Taiwanu doraziť vo štvrtok

Kchao-siung 2. októbra (TASR) - Na Taiwane v stredu uzavreli školy a finančné trhy pre tajfún Krathon, ktorý na juh a východ ostrova priniesol prívalové dažde a silný vietor. Z exponovaných oblastí evakuovali vyše 10.000 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V stredu boli zrušené všetky vnútroštátne a približne 250 medzinárodných letov, nefunguje ani trajektová preprava. V stredu z celého Taiwanu hlásili v súvislosti s príchodom tajfúnu 46 zranení, jedna osoba je po páde do mora nezvestná.



Tajfún Krathon s priemernou rýchlosťou vetra 173 kilometrov za hodinu a v nárazoch do 209 kilometrov za hodinu, sa o 10.00 h. miestneho času (4.00 h. SELČ) nachádzal asi 140 kilometrov juhozápadne od mesta Kchao-siung, informovala taiwanská meteorologická služba.



Očakáva sa, že tajfún, ktorého silu podľa taiwanského systému znížili zo silného na stredný, dorazí do mesta Kchao-siung alebo Tchaj-nan vo štvrtok ráno, čo je o deň neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Meteorologická služba to vysvetľuje mimoriadne pomalým pohybom tajfúnu. Prognózuje tiež, že nad ostrovom veľmi rýchlo stratí na sile.