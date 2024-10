Tajfún Krathon si vyžiadal dve obete

Žena bojuje vo vetre a daždi spôsobenom tajfúnom Krathon v Kaohsiungu na juhu Taiwanu vo štvrtok 3. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Kchao-siung 3. októbra (TASR) - Zoslabnutý tajfún Krathon dorazil vo štvrtok na juhozápadné taiwanské pobrežie a pripravil o život dvoch ľudí. Druhý deň po sebe zostali zavreté finančné trhy a opäť zrušili stovky letov, píše TASR podľa agentúry Reuters.Taiwanská vláda informovala, že v najjužnejšom okrese Pching-tchung pri požiari v nemocnici, ktorý spôsobil elektrický prúd, prišlo o život šesť ľudí. Pacientov evakuujú do iných zariadení, práce komplikuje práve tajfún.Krathon okolo poludnia dorazil k prístavnému mestu Kchao-siung ako tajfún najslabšej kategórie. Vláda napriek tomu vyzvala obyvateľov, aby pre prívalové dažde a silný vietor v kombinácii s vysokým prílivom zostali doma. V Kchao-siungu vietor v nárazoch dosahoval rýchlosť 160 kilometrov za hodinu a obyvatelia mesta dostali aj varovanie v podobe SMS-správ. V prístave dosahovali nárazy vetra rýchlosť až 220 kilometrov za hodinu.Taiwanskí hasiči hlásili v súvislosti s prívalovými dažďami dve úmrtia na hornatom a riedko osídlenom východnom pobreží. Jeden muž spadol zo stromu, vozidlo druhého muža zavalila padajúca skala.V niektorých častiach východného Taiwanu spadlo až 1,6 metra zrážok, čo spôsobilo padanie skál a zosuvy rozmočenej pôdy.Podľa prognóz by sa mal tajfún pomaly presunúť cez rovinatú západnú časť ostrova a v piatok večer oslabiť na úroveň tropickej depresie. V tom čase dorazí do hlavného mesta Tchaj-pej,Tajfúny bývajú nad Taiwanom bežné, Krathon sa však správa neštandardne, pretože zasiahol priamo západné pobrežie ostrova. Miestne média ho preto označili za "zvláštnu" cyklónu. Nezvyčajné bolo aj to, ako dlho sa tajfún zdržal mimo ostrova, kým dosiahol pevninu.