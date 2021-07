Tajfún priniesol hustý lejak do Šanghaja, vyvrátil 30.000 stromov

Šanghaj 26. júla (TASR) - Tajfún In-Fa priniesol v pondelok hustý lejak do celej oblasti najväčšieho čínskeho mesta Šanghaj, kde zalial cesty a nízko položené časti a strhol bilbordov i pútače. Tajfún zasiahol pevninu východnej Číny už druhýkrát, informovala tlačová agentúra AP.



V Šanghaji boli zrušené lety aj železničná doprava a mnoho úradov tam zostalo zatvorených, vrátane amerického konzulátu. Zatvorené boli tiež materské školy, parky a slávna nábrežná promenáda Waj-tchan, medzinárodne známa pod názvom Bund. Do úkrytov sa premiestnilo takmer 500.000 ľudí a ostatní dostali odporúčanie, aby – ak to nie je vyslovene nutné – nevychádzali z domu.



Miestne úrady uviedli, že vietor strhol približne 30.000 stromov a 268 bilbordov a pútačov na priečelí obchodov. Výpadky elektriny postihli 110.000 odberateľov, pričom 12.700 domácností je stále bez prúdu. Metro v Šanghaji čiastočne prestalo premávať pre prípad, že by ho zatopilo.



Stred tajfúnu In-Fa sa v pondelok na poludnie miestneho času nachádzal približne 60 kilometrov juhozápadne od Šanghaja, sprievodný vietor dosahoval maximálnu rýchlosť okolo 100 kilometrov za hodinu. Tajfún zasiahol túto časť čínskej pevniny prvýkrát v nedeľu, a to blízku provinciu Če-ťiang južne od Šanghaja, potom sa pohyboval na sever cez zátoku Chang-čou vo Východočínskom mori (Chang-čou Wan) a nakoniec znova zasiahol pevninu na južnom okraji Šanghaja.



Úmrtia ani zranenia neboli hlásené, hoci sa očakáva, že straty v poľnohospodárstve budú ťažké. Tajfún predtým priniesol lejak na Taiwan.



V strednej Číne pokračovali záchranné práce a kamióny dovážali potraviny do mesta Čeng-čou po záplavách, pri ktorých zahynulo najmenej 63 ľudí vrátane 12 osôb na mestskej stanici metra.



In-Fa bude podľa očakávania postupovať ďalej do vnútrozemia na severozápad a zároveň bude slabnúť.