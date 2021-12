Tajfún Rai má najmenej 23 obetí

Manila 18. decembra (TASR) - Najmenej 23 obetí na životoch si vyžiadal tajfún Rai, ktorý zasiahol južnú a strednú časť Filipín. Viac ako 300.000 obyvateľov muselo pre živel opustiť svoje domovy. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Rai zasiahol územie ostrovného štátu vo štvrtok a priniesol so sebou intenzívne zrážky a prudký vietor. Mnohé oblasti hlásili prívalové povodne. Prírodný živel strhával strechy, vyvracal stromy a stožiare elektrického vedenia a spôsobil výpadky elektriny a nefungujúce komunikačné linky.



Keď tajfún udrel na pevninu, sprevádzal ho vietor, ktorý dosahoval rýchlosť 195 kilometrov za hodinu.



Na snímkach, ktoré zverejnila armáda, je vidieť rozsiahle škody v meste General Luna, kde pred Vianocami dorazilo veľa surferov a dovolenkárov. Tajfún napáchal škody aj na ostrove Dinagat, ktorý "zrovnal so zemou", uviedla guvernérka Arlene Bag-ao.



Po prechode ponad územie Filipín Rai zoslabol, v sobotu sa presunul nad Juhočínske more a smeroval do Vietnamu.



Šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) na Filipínach Alberto Bocanegra uviedol, že ide o jednu z najsilnejších decembrových búrok, ktoré zasiahli Filipíny v poslednom desaťročí.