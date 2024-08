Tajfún Šan-šan udrel na pevninu, zahynuli najmenej traja ľudia

Tokio 29. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli po tom, čo na pevninu na juhozápade Japonska v oblasti prefektúry Kagošima udrel vo štvrtok ráno silný tajfún Šan-šan, ktorý so sebou priniesol intenzívny dážď a veľmi silný vietor. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Tajfún spôsobil ochromenie leteckej dopravy a výpadky elektriny pre viac než štvrť milióna domácností. Sprevádzal ho vietor s rýchlosťou 123 kilometrov za hodinu a na pevninu udrel v blízkosti mesta Sacumasendai na juhozápadnom ostrove Kjúšú, uviedla japonská meteorologická agentúra.



Tamojšie úrady varovali, že tajfún môže byť jedným z najsinejších, aké kedy región postihli, a nariadili evakuáciu pre milióny obyvateľov vo viacerých prefektúrach.



Traja ľudia zahynuli, jedna osoba bola nezvestná. Dovedna 54 osôb utrpelo zranenia, z toho dve ťažké, spresnili miestni predstavitelia a médiá.



Automobilka Toyota od stredy večera do štvrtka rána preventívne pozastavila výrobu vo všetkých svojich 14 závodoch v Japonsku.



Aerolínie All Nippon Airways (ANA) oznámili, že od stredy do piatka zrušili 219 vnútroštátnych letov, čo ovplyvní približne 18.400 cestujúcich. Spoločnosť Japan Airlines zrušila 172 vnútroštátnych letov plánovaných na stredu a štvrtok. Obe spoločnosti zrušili aj desať medzinárodných letov.



Na obmedzenia premávky sa pripravovali aj železnice.



Japonsko predtým zasiahla tropická búrka Maria a tajfún Ampil. Spôsobili materiálne škody, no nevyžiadali si obete.