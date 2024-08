Tajfún Šanšan si vyžiadal najmenej 4 obete, priniesol rekordné zrážky

Tokio 30. augusta (TASR) — Tajfún Šanšan, ktorý tento týždeň zasiahol Japonsko, si vyžiadal najmenej štyri obete o vyše 90 ľudí utrpelo zranenia. Do tejto východoázijskej krajiny navyše priniesol intenzívne dažde a spôsobil problémy v doprave, uviedla v piatok agentúra AFP.



Jeden z najsilnejších tajfúnov, aké zasiahli Japonsko za posledné desaťročia, medzičasom zoslabol a podľa predpovedí sa pri svojom pomalom postupe na severovýchod do pondelka zmení na tropickú cyklónu.



Nárazy vetra však v piatok stále dosahovali rýchlosť 126 kilometrov za hodinu. Ešte predtým, ako sa zasiahol na ostrov Kjúšu, pri zosuve pôdy spôsobenom silnými dažďami, ktoré mu predchádzali, zahynuli v utorok večer miestneho času v prefektúre Aiči traja členovia jednej rodiny.



Hovorca vlády Jošimasa Hajaši potvrdil celkovo štyri úmrtia, dodal však, že v jednom prípade sa súvislosť s tajfúnom preveruje. Ďalšie dve osoby sú nezvestné.



Japonská meteorologická agentúra (JMA) vydala varovanie pred možnými zosuvmi pôdy v mnohých častiach ostrova Kjúšu, ako aj v oblasti po Šizuoku na najväčšom ostrove Honšu, v regióne Tokia a susednej prefektúry Kanagawa.



Niektoré časti ostrova Kjúšu zaznamenali rekordné úhrny. V meste Misato spadlo za 48 hodín 791,5 milimetra zrážok. V meste Kitakjúšu napršalo za 24 hodín do piatkového rána 474 milimetrov, čo je najviac od začiatku zhromažďovania porovnávacích údajov v roku 2012. Neďaleké mesto Kunimi zazamenalo 384,5 milimetra zrážok, najviac od začiatku meraní v roku 1977.



Výpadky dodávok elektriny zasiahli na ostrove Kjúšu viac ako 250.000 domácností, bez prúdu však bolo vďaka rýchlym opravám v piatok len 6500 odberateľov.



Na Kjúšú a iných miestach boli v noci úplne alebo čiastočne uzavreté viaceré diaľnice. Rýchlovlaky šinkanzen tam prerušili prevádzku, dočasne nepremávajú ani na trase medzi Tokiom a Osakou.



Letecké spoločnosti Japan Airlines a ANA oznámili na piatok zrušenie viac ako 600 letov.