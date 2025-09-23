< sekcia Zahraničie
Tajfún si na Taiwane vyžiadal dve obete a asi 30 nezvestných
Taiwan od pondelka sužuje supertajfún Ragasa, ktorý sa aktuálne blíži k južnému pobrežiu Číny.
Autor TASR
Tchaj-pej 23. septembra (TASR) - Taiwanské hasičské zložky v utorok uviedli, že v okrese Chua-lien na východe krajiny zahynuli dve osoby a ďalších 30 je nezvestných po pretrhnutí bariérového jazera v horách počas tajfúnu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Taiwan od pondelka sužuje supertajfún Ragasa, ktorý sa aktuálne blíži k južnému pobrežiu Číny.
Jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu.
Hasičský zbor odhaduje počet nezvestných v Chua-lien po povodni na 30, v Kuang-fu boli nahlásené aj dve úmrtia. Záchranári z celého Taiwanu už smerujú do mesta.
Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny takmer 60 centimetrov zrážok.
Taiwan od pondelka sužuje supertajfún Ragasa, ktorý sa aktuálne blíži k južnému pobrežiu Číny.
Jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu.
Hasičský zbor odhaduje počet nezvestných v Chua-lien po povodni na 30, v Kuang-fu boli nahlásené aj dve úmrtia. Záchranári z celého Taiwanu už smerujú do mesta.
Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny takmer 60 centimetrov zrážok.