Tajfún v Číne potopil žeriavovú loď, našli zatiaľ 12 mŕtvych

Peking 4. júla (TASR) - Najmenej dvanásť mŕtvych si vyžiadalo sobotňajšie potopenie čínskej technickej lode počas tajfúnu v mori približne 300 kilometrov juhozápadne od Hongkongu. V pondelok našli záchranári jednu živú osobu, tri našli ešte v sobotu. Na lodi sa nachádzalo celkovo 30 ľudí. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Žeriavovú loď Fu-ťing 001 používali na výstavbu veterných turbín na mori. Loď bola ukotvená, avšak počas tajfúnu sa dala do pohybu a roztrhla pri tom reťaz. Poškodil sa aj trup plavidla, to sa rozlomilo a kleslo ku dnu. Podľa čínskych úradov sa loď v čase nešťastia nachádzala blízko stredu tajfúnu, čo sťažovalo záchrannú akciu.



Z Hongkongu na miesto nešťastia vyslali ešte v sobotu dve lietadlá a štyri vrtuľníky. Operácia pokračovala aj v pondelok so siedmimi lietadlami a tiež účasťou 246 člnov a takmer 500 rybárskych člnov, avšak podľa úradov je malá šanca na záchranu nezvestných.