Tajná služba: Nič naznačuje, že vodca Severnej Kórey sa dal zaočkovať

Soul/Pchjongjang 8. júla (TASR) - Nič nenaznačuje, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa dal zaočkovať proti koronavírusu, a jeho krajina neprijala žiadne zahraničné vakcíny, informovala vo štvrtok juhokórejská tajná služba. Odvolala sa na ňu tlačová agentúra AP.



Národná spravodajská služba (NIS) zákonodarcom v Soule na brífingu za zatvorenými dverami oznámila, že nezistila žiadne informácie o tom, že by Severná Kórea (KĽDR) získala vakcíny. Uviedol to Ha Tche-gung, jeden zo zákonodarcov prítomných na zasadnutí. Podľa neho NIS tiež uviedla, že nič nenaznačuje, že sa dal vodca Kim Čong-un zaočkovať.



Program COVAX podporovaný OSN, ktorý dodáva vakcíny proti ochoreniu COVID-19 do celého sveta, vo februári oznámil, že Severná Kórea má dostať v prvej polovici tohto roka 1,9 milióna dávok. Dodávka sa však neuskutočnila a nie sú žiadne správy, že sa KĽDR pokúšala zaistiť vakcíny pre svojich 26 miliónov obyvateľov niekde inde.



NIS má neistú povesť v informovaní o vývoji v Severnej Kórei, jednom z najizolovanejších štátov na svete. Niektorí mimovládni odborníci špekulujú, že Kim a jeho najbližší spolupracovníci sa zrejme už dali zaočkovať vakcínami dovezenými cez neoficiálne kanály.



NIS citoval aj ďalší zákonodarca Kim Pjong-gi. Ako povedal, podľa tejto tajnej služby sa severokórejská vláda snaží rozptýliť očakávania bežných ľudí, že dostanú vakcíny zo zahraničia, a namiesto toho ich vyzýva, aby ešte viac dbali na opatrenia proti koronavírusu.



Zákonodarca dodal, že Severná Kórea stavia na svojej hranici s Čínou strážne posty a betónové zátarasy, aby zabránila ilegálnemu prekračovaniu hranice. Je to jedno z opatrení KĽDR proti koronavírusu. Zákonodarcovia si tiež vypočuli informáciu, že Severná Kórea dokonca nedovoľuje ani vstup diplomatov z Číny, svojho hlavného spojenca a poskytovateľa pomoci.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň uviedla, že Severná Kórea jej hlásila, že do 24. júna otestovala na koronavírus 31.794 ľudí a všetci boli negatívni.