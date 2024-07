Tajná služba súhlasí s nezávislým vyšetrovaním streľby na Trumpa

Washington 16. júla (TASR) - Americká tajná služba v pondelok uviedla, že v prípade sobotňajšej streľby na exprezidenta Donalda Trumpa bude spolupracovať s nezávislým vyšetrovaním. Tajná služba čelí kritike za rozsiahle zlyhanie, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Tajná služba spolupracuje so všetkými zúčastnenými federálnymi, štátnymi aj miestnymi úradmi s cieľom zistiť, čo sa stalo, ako sa to stalo, a ako môžeme zabrániť tomu, aby sa takýto incident už nikdy nestal," uviedla riaditeľka americkej tajnej služby Kimberly Chietleová. "Uvedomujeme si dôležitosť nezávislého vyšetrovania, ktoré včera oznámil prezident (Joe) Biden a plne sa na ňom zúčastníme," dodala.



Na exprezidenta USA Trumpa (78) v sobotu počas predvolebného zhromaždenia v americkom štáte Pensylvánia vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks. Trumpovi prestrelil hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útočníka následne zastrelila tajná služba.



Biden nariadil úplnú previerku bezpečnosti na tomto zhromaždení i na zjazde Republikánskej strany v Milwaukee v štáte Wisconsin, ktorý sa začal v pondelok. Republikáni na ňom potvrdili Trumpa za svojho kandidáta do novembrových prezidentských volieb.



Americká tajná služba čelí intenzívnej kritike za to, ako mohol strelec s útočnou puškou zaujať pozíciu na streche budovy vzdialenej približne 150 metrov od jedného z nastráženejších politikov na svete, píše AFP. Na videozázname zhotovenom mobilným telefónom sa dajú rozoznať hlasy ľudí, ktorí bezpečnostné zložky upozorňujú na strelca ešte predtým, ako spustil paľbu, píše táto agentúra.



Americký federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v pondelok uviedol, že získal prístup do Crooksovho mobilného telefónu a analyzuje jeho elektronické zariadenia, píše Reuters. Vyšetrovanie je však ešte stále len v počiatočnej fáze.