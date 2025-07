Tajná služba USA sa pri atentáte na Trumpa dopustila viacerých zlyhaní

Washington 13. júla (TASR) - Tajná služba USA, ktorej úlohou je chrániť najvyšších predstaviteľov štátu, podľa správy Úradu pre zodpovednosť vlády (GAO) „nezaviedla bezpečnostné opatrenia“, ktoré by mohli zabrániť atentátu na vtedajšieho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v meste Butler v Pensylvánii. Správa vyšla v sobotu pri príležitosti prvého výročia atentátu. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.



O vypracovanie dokumentu požiadal predseda senátneho justičného výboru, republikán Chuck Grassley. V správe GAO upozorňuje na početné nedostatky v postupe tajnej služby a chyby v komunikácii. Podľa GAO agenti a bezpečnostný personál na predvolebnom zhromaždení v Butleri nedostali „konkrétne a úplne pokyny“.



V správe sa uvádza, že vysokopostavení členovia Tajnej služby USA ešte pred zhromaždením vedeli o potencionálnych hrozbách voči republikánskemu prezidentskému kandidátovi. Vzhľadom na špecifický spôsob zdieľania utajovaných informácií v rámci organizácie sa však agenti a bezpečnostný personál na podujatí v Butleri o týchto rizikách nedozvedeli.



„Zavedenie zmien v usmerneniach tajnej služby, ktoré by vyžadovali proaktívne interné zdieľanie informácií o hrozbách, by mohlo pomôcť zabezpečiť, aby jej agenti a spolupracovníci mali informácie potrebné na poskytovanie účinnej ochrany,“ odporúčajú autori správy, ktorí taktiež odhalili chyby v plánovaní a v tréningu agentov.



Útok na nominanta Republikánskej strany sa udial presne pred rokom. Na Trumpa vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný Thomas Matthew Crooks, ktorý zasiahol hornú časť Trumpovho pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Útočníka následne zastrelili agenti tajnej služby.