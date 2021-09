Tajné dokumenty odhalili postup vlády po úmrtí kráľovnej Alžbety II.

Londýn 3. septembra (TASR) - Sled udalostí, ktorý bude nasledovať po smrti britskej kráľovnej Alžbety II., má kódové označenie Operácia London Bridge. V piatok o tom informoval server Politico, ktorý má k dispozícii tajné dokumenty britskej vlády. V nich je opísaný presný postup toho, čo budú vládne orgány robiť v prípade úmrtia panovníčky.



"Dokumenty ukazujú mimoriadnu úroveň zapojenia všetkých orgánov britskej vlády vrátane rozsiahlej bezpečnostnej operácie zameranej na zvládnutie bezprecedentných davov ľudí a dopravného chaosu," približuje Politico.



Podľa britského denníka The Guardian bude po úmrtí kráľovnej zohrávať významnú úlohu aj stratégia v prístupe k sociálnym sieťam. Webová stránka kráľovskej rodiny sa kompletne prefarbí na čierno. Bude tam len krátky oznam o tom, že kráľovná zomrela. Internetové stránky vlády aj všetky vládne účty na sociálnych sieťach budú zobrazovať čierny banner. Neurgentný obsah nebude zverejňovaný.



O úmrtí panovníčky sa ako prví dozvedia predstavitelia vlády prostredníctvom telefónu. Osobný tajomník kráľovnej zatelefonuje premiérovi a oznámi mu, že Alžbeta II. zomrela. Telefonicky sa o smrti panovníčky dozvedia aj ostatní ministri a vysokopostavení štátni úradníci. Deň úmrtia kráľovnej je označený ako "D-Day".



"D-Day+1" označuje prvý deň po úmrtí kráľovnej. Princ Charles bude oficiálne vyhlásený za nového kráľa. O 15.30 h miestneho času príde predseda vlády s celým kabinetom na audienciu k novému panovníkovi.



V "D-Day+2" bude rakva prevezená do Buckinghamského paláca. Ak kráľovná zomrie vo svojej rezidencii v Norfolku, bude do Londýna prevezená vlakom. Ak zomrie v Škótsku, úrady aktivujú operáciu "Jednorožec" (Unicorn). V opačnom prípade bude aktivovaná operácia "Overstudy" ktorá počíta s leteckým transportom.



Štátny pohreb Alžbety II. sa uskutoční až na desiaty deň (D-Day+10) vo Westminsterskej katedrále v Londýne. Napoludnie bude celá monarchia držať dve minúty ticha. Kráľovná bude pochovaná v pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI. po boku svojho manžela princa Philipa, ktorý zomrel 17. apríla.



Server Politico pripomenul, že "kráľovná, ktorá má 95 rokov, je podľa všetkého v dobrom zdravotnom stave a neexistuje žiadny náznak toho, že by sa tieto plány" mali v dohľadnej dobe uskutočniť. Po prvý raz v histórii má ale verejnosť možnosť nahliadnuť do zložitých postupov v prípade úmrtia Alžbety II.