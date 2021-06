Tajné služby USA predložili predbežnú správu o UFO

Washington 26. júna (TASR) - S napätím očakávaná správa amerických tajných služieb o záhadných neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO) tvrdí, že aj keď väčšina z nich sa nedá vysvetliť, nevylučuje to možnosť, že niektoré z týchto mysterióznych predmetov by mohli byť kozmické lode mimozemšťanov. O materiáli informovala v sobotu agentúra AFP.



Dokument má názov "Predbežné zhodnotenie: Neidentifikovateľné vzdušné javy" a pripravila ho kancelária Riaditeľstva amerických špionážnych služieb (DNI). Správa, ktorá nemá tajný charakter, hovorí, že bádatelia dokážu vysvetliť len jedno jediné zo 144 pozorovaní UFO, ktoré od novembra roku 2004 do marca 2021 nahlásili zdroje z prostredia americkej vlády. Boli to predovšetkým pozorovania počas vojenských cvičení.



V 18 prípadoch išlo o zachytenie prekvapujúceho a nezvyčajného pohybu alebo nezvyčajných letových parametrov pozorovaného objektu. Napríklad keď predmet nehybne stál vo veľkej výške za silného vetra a dal sa znenazdajky do pohybu mimoriadnou veľkou rýchlosťou bez toho, aby sa dalo rozpoznať, čo ho vlastne poháňa.



Tým jediným vysvetliteľným a vysvetleným prípadom z takmer poldruha stovky nezvyčajných technologických úkazov pozorovaných v ovzduší je s najväčšou pravdepodobnosťou vyfučaný teplovzdušný balón, spresňuje podľa agentúry TASS predbežný dokument tajných služieb USA.



Niektoré z uvedených 144 prípadov by mohli byť vysvetlené tak, že mohlo ísť napríklad buď o dron, alebo o vtáky, ktoré sa húfne dostali pred pozorovací radar, alebo len o bežné atmosférické úkazy. Inými "UFO" boli možno rozličné tajné skúšky, vykonávané Spojenými štátmi, či doposiaľ neznáme sofistikované technológie vyvyinuté Ruskom alebo Čínou, sumarizuje správa.



Ako sa však zdá, niektoré z pozorovaných objektov disponovali takou vyspelou technológiou, že si ju pozorovatelia nedokázali vysvetliť. Tieto predmety, ktoré správa nazýva termínom UAP (neidentifikované javy vo vzduchu), "pravdepodobne nemajú dostatočné jednoduché a špecifické vysvetlenie", zdôrazňuje dokument.



Správa sa však nezmieňuje o možnosti – ale ani o vylúčení možnosti –, že by niektoré z pozorovaných predmetov mohli patriť nejakej forme mimozemského života, všíma si AFP.