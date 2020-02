Tajné služby USA: Rusko zasahuje do volebnej kampane v prospech Trumpa

Washington 21. februára (TASR) - Predstavitelia amerických tajných služieb varovali, že Rusko zasahuje do kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Podľa nich sa Moskva angažuje v prospech znovuzvolenia súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Uviedli to vo štvrtok činitelia oboznámení s celou záležitosťou, ktorí trvali na zachovaní svojej anonymity, informovala v piatok agentúra AP.



Toto varovanie odznelo počas minulotýždňového neverejného stretnutia predstaviteľov tajných služieb s americkými kongresmanmi.



Vyjadrenia predstaviteľov tajných služieb mali nahnevať prezidenta Trumpa. Na stretnutí z 13. februára boli totiž prítomní aj demokratickí kongresmani a on sa obáva, že informácie, ktoré si vypočuli, použijú voči nemu.



Americké tajné služby už v súvislosti s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA uviedli, že sa Rusko vtedy pokúšalo zasahovať do predvolebnej kampane v prospech Trumpa a v neprospech jeho demokratickej súperky Hillary Clintonovej. Dialo sa tak prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach alebo hekerských operácií.



Celú záležitosť preveroval osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý dospel k záveru, že zasahovanie Ruska bolo "rozsiahle a systematické", nenašiel však dôkazy o tajnom spolčení Trumpovho volebného štábu s Ruskom.



Samotný Trump však tieto obvinenia dlhodobo odmieta ako pokus o podkopanie dôveryhodnosti svojho volebného víťazstva. Vyšetrovanie Roberta Muellera pritom označoval za politicky motivovaný hon na čarodejnice.



Na stretnutí z 13. februára si varovania týkajúce sa Ruska vypočuli členovia výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pre tajné služby. Na druhý deň Trump pokarhal šéfa amerických tajných služieb Josepha Maguira a tento týždeň ohlásil jeho odchod z funkcie. Vo štvrtok 20. februára ho (ako úradujúci riaditeľ) nahradil Richard Grenell, ktorý je považovaný za Trumpovho človeka. Grenell je zároveň veľvyslancom USA v Nemecku a osobitným americkým vyslancom pre Srbsko a Kosovo.