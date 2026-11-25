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Tajné služby USA sa stali terčom kyberútoku
Cieľom kybernetického útoku sa údajne stala sieť, ktorá zhromažďuje a analyzuje spravodajské informácie z verejne dostupných zdrojov, ako sú internet a komerčné databázy.
Autor TASR
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Washington 24. novembra (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) a úrad riaditeľa národných spravodajských služieb (ODNI) sa nedávno stali terčom kybernetického útoku, ktorý odhalil niektoré z ich neutajovaných informácií. Informoval o tom v utorok denník The New York Times (NYT). O útoku na jeden zo systémov CIA napísala aj agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj, podľa ktorého sa situáciu už podarilo vyriešiť, píše TASR.
Cieľom kybernetického útoku sa údajne stala sieť, ktorá zhromažďuje a analyzuje spravodajské informácie z verejne dostupných zdrojov, ako sú internet a komerčné databázy. Zdroje neuviedli, ako k prieniku došlo ani aké konkrétne materiály boli pri ňom odhalené, no podľa NYT možno predpokladať, že sa útok dotkol aj informácií iných vládnych agentúr.
Kancelária šéfa ODNI v reakcii na správu uviedla, že neboli narušené žiadne kritické ani utajované systémy. CIA na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Tento incident je podľa Reuters najnovším verejne známym hackerským útokom v sérii zahŕňajúcej výpadky technických systémov a iné udalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Minulý týždeň boli hlásené dva prípady neoprávneného preniknutia do systémov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Terčom sa stali tiež ministerstvá poľnohospodárstva, obrany a vnútornej bezpečnosti.
Cieľom kybernetického útoku sa údajne stala sieť, ktorá zhromažďuje a analyzuje spravodajské informácie z verejne dostupných zdrojov, ako sú internet a komerčné databázy. Zdroje neuviedli, ako k prieniku došlo ani aké konkrétne materiály boli pri ňom odhalené, no podľa NYT možno predpokladať, že sa útok dotkol aj informácií iných vládnych agentúr.
Kancelária šéfa ODNI v reakcii na správu uviedla, že neboli narušené žiadne kritické ani utajované systémy. CIA na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Tento incident je podľa Reuters najnovším verejne známym hackerským útokom v sérii zahŕňajúcej výpadky technických systémov a iné udalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Minulý týždeň boli hlásené dva prípady neoprávneného preniknutia do systémov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Terčom sa stali tiež ministerstvá poľnohospodárstva, obrany a vnútornej bezpečnosti.