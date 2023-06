Tajomník Benedikta XVI. sa vráti do Nemecka

Vatikán 2. júna (TASR) - Osobný tajomník zosnulého pápeža Benedikta XVI. arcibiskup Georg Gänswein sa vráti do arcidiecézy vo svojom rodnom meste Freiburg na juhozápade Nemecka. Vatikán musí opustiť do konca júna, a to bez toho, aby mu bola pridelená nejaká funkcia. TASR informuje na základe informácií nemeckého denníka Die Welt a agentúry DPA.



Podľa vysokopostavených zdrojov vo Vatikáne pápež František rozhodol o odchode Gänsweina na súkromnej audiencii 19. mája. Celkovo sa stretli trikrát od úmrtia emeritného pápeža Benedikta XVI. koncom minulého roka. František mu údajne odporučil, že by sa mohol stať profesorom teológie.



Ešte 17. mája, teda dva dni pred údajným pápežovým rozhodnutím, hovoril Gänswein o tom, že v súčasnosti prebieha "fáza rozvažovania" o jeho budúcnosti, pričom návrhy prichádzajú od neho, ale aj od pápeža. "Ja nie som ten, kto rozhoduje, ale ten, o kom sa rozhoduje," poznamenal arcibiskup.



Predtým sa špekulovalo, že by sa Gänswein mohol stať vatikánskym nunciom v Kostarike alebo arcibiskupom v bavorskom Bambergu v Bavorsku.